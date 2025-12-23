Vuelo de Vueling aterriza de emergencia en Clermont-Ferrand por problema técnico

Un Airbus A320 de la compañía española Vueling, que cubría la ruta París-Orly–Ibiza con 164 pasajeros a bordo, tuvo que aterrizar de urgencia el martes en el aeropuerto de Clermont-Ferrand, en el centro de Francia, debido a un “problema técnico”, informaron el aeropuerto y la aerolínea.

El incidente se produjo apenas tres días después de que otro Airbus A320, esta vez de Air France, que volaba entre París y Ajaccio, fuera desviado de emergencia a Lyon por un fallo en el motor.

Aterrizaje sin asistencia y reemplazo de aeronave

Según el servicio de comunicación del aeropuerto de Clermont-Ferrand, el avión de Vueling se desvió por un “problema técnico menor”, sin precisar si se trató de un fallo en el motor. La aeronave aterrizó a las 18:00 horas y se estacionó sin necesidad de asistencia especial.

Los pasajeros continuarán su viaje en otro Airbus A320 de Vueling enviado desde Barcelona para completar la ruta hacia Ibiza.

Aerolínea confirma desvío del vuelo VY6936

La compañía española confirmó a la AFP que el vuelo VY6936 (ORY-IBZ) fue desviado hacia Clermont-Ferrand “por un problema técnico” y aseguró que los pasajeros llegarán a su destino gracias al avión de reemplazo dispuesto para la operación.