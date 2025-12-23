Los tres conciertos que más dinero movieron en Colombia durante 2025

La taquilla de los grandes espectáculos de 2025 volvió a confirmar que Colombia es uno de los países más atractivos para la industria musical en América Latina.

A lo largo del año, los conciertos de artistas nacionales e internacionales no solo llenaron estadios y parques, sino que también dejaron cifras millonarias que impactaron de forma directa a sectores como el turismo, la hotelería y el comercio local.

De acuerdo con los registros del Portal Único de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas (Pulep) y los balances del Ministerio de las Culturas, Artes y Saberes, entre enero y noviembre de 2025 los eventos musicales superaron los 90 millones de dólares en ingresos acumulados.

Este crecimiento estuvo impulsado por una agenda constante de shows de gran formato, nuevos escenarios y una demanda sostenida por parte del público colombiano.

¿Cuáles fueron los conciertos con mayor recaudo en Colombia durante 2025?

En lo más alto del listado aparece el nombre de Bad Bunny. Aunque sus presentaciones en Medellín estaban programadas para finales de año, las fechas en el estadio Atanasio Girardot ya habían reportado ingresos cercanos a los 1,7 millones de dólares por concepto de boletería, convirtiéndose en el evento más rentable del calendario nacional.

La expectativa generada por el artista puertorriqueño y la venta anticipada de entradas explican el impacto económico incluso antes de que se realizaran los conciertos.

El segundo lugar lo ocupó Shakira con su show en Cali. El regreso de la artista barranquillera a los escenarios colombianos provocó una alta demanda que se tradujo en un recaudo superior a los 800.000 dólares.

Además del espectáculo, la ciudad experimentó un aumento en la ocupación hotelera y en la llegada de visitantes de otras regiones del país.

El podio lo cerró el Festival Cordillera, realizado en Bogotá. Este evento, que reunió a múltiples artistas latinoamericanos, alcanzó ingresos cercanos a los 600.000 dólares, consolidándose como uno de los festivales más importantes del país tanto en asistencia como en impacto económico.

¿Qué ciudades en Colombia lideraron la industria de conciertos en 2025?

El informe oficial reveló que Bogotá mantiene su liderazgo como el principal epicentro de los espectáculos musicales, con ingresos que superaron los 12 millones de dólares.

Medellín se ubicó en la segunda posición, impulsada por conciertos internacionales de gran formato, mientras que Cali completó el grupo de ciudades con mayor recaudo.

Estos resultados confirman que 2025 fue un año clave para la consolidación de Colombia como destino de grandes giras y festivales, marcando un precedente para el crecimiento del entretenimiento en vivo en los próximos años.