CANAL RCN
Colombia

Cárcel para sicario que asesinó a fiscal luego de que se opusiera a robo en Barranquilla

El hecho se presentó hace 10 meses. El fiscal recibió varios disparos tras impedir que lo robaran.

Cárcel para sicario en Barranquilla.
Cárcel para sicario en Barranquilla. Foto: Fiscalía.

Noticias RCN

diciembre 23 de 2025
08:23 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Se conocieron escalofriantes detalles sobre el asesinato de un fiscal en Barranquilla ocurrido en febrero de 2025.

Imputan cargos a hombre que le quitó la vida a golpes a una perrita en Barranquilla
RELACIONADO

Imputan cargos a hombre que le quitó la vida a golpes a una perrita en Barranquilla

La víctima era Norbey Ruiz Correa, quien estaba vinculado a la Fiscalía desde agosto de 2009. Contaba con una especialización en derecho penal y criminología.

¿Cómo ocurrió el asesinato?

El asesinato tuvo lugar el 19 de febrero en Las Tunas (sur de la ciudad) y las cámaras grabaron al detalle. Resulta que el funcionario estacionó su camioneta blanca al frente de una vivienda a plena luz del día.

Cuando se disponía a salir, fue abordado por un hombre que vestía gorra y camisa azul. Tenía la intención de robarle el celular, pero el fiscal se opuso. Ambos se pusieron a forcejear y el ladrón le disparó varias veces.

Acto seguido, salió corriendo hasta emprender la huida en una motocicleta. Paralelamente, los vecinos socorrieron al funcionario, pero nada fue posible y murió.

El otro delito que cometió meses antes

“Usted se baja de la motocicleta, intimida a la víctima y al ver que se opone, le dispara en repetidas ocasiones. (Ruiz) había culminado su horario laboral, llega a su casa, parquea el vehículo y ahí es cuando el victimario lo intimida”, precisó el fiscal.

VIDEO | Fiscal se defendió de un robo y fue asesinado a sangre fría en Barranquilla
RELACIONADO

VIDEO | Fiscal se defendió de un robo y fue asesinado a sangre fría en Barranquilla

En las últimas horas, se reveló su identidad: José Ignacio Londoño Corredor, conocido en el bajo mundo criminal como ‘Nacho’. Después del asesinato, cambió su apariencia en aras de no levantar sospechas.

Su captura se efectuó el 19 de diciembre en La Chinita, suroccidente de Barranquilla. Le impusieron homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y hurto calificado; y lo mandaron a la cárcel.

Un dato importante es que meses antes, había cometido otro crimen. Este se dio el 20 de diciembre de 2024. ‘Nacho’ agarró del cuello a su víctima y la empujó contra la pared. Al igual que con Ruiz, quiso robarlo, pero el hombre también se resistió.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Emotiva historia de María Victoria: niña diagnosticada con leucemia que recibió sorpresa navideña

Tolima

Renuevan pista de aeropuerto en turístico lugar cerca de Bogotá: pasajeros celebran

Secuestro en Colombia

Hombres armados secuestraron a una enfermera en Aguascalientes, Ocaña: esto se sabe

Otras Noticias

Francia

Vuelo de Vueling aterriza de emergencia en Clermont-Ferrand por problema técnico

Según el servicio de comunicación del aeropuerto de Clermont-Ferrand, el avión de Vueling se desvió por un “problema técnico menor”.

Conciertos

Los tres conciertos que más dinero movieron en Colombia durante 2025

Colombia vibró y facturó: estos fueron los tres conciertos que más ingresos dejaron en 2025. ¿Qué artista fue su favorito?

Fútbol

Luis Díaz fue incluido en prestigioso ranking a nivel mundial: superó a Messi y Cristiano Ronaldo

Viral

“Son una bomba”: buñuelos causan quemaduras de segundo grado en jóvenes de Bogotá

Viral

Tuti Vargas habló sin rodeos a Jessica Cediel sobre el uso de redes en medio del luto: video