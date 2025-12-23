Cárcel para sicario que asesinó a fiscal luego de que se opusiera a robo en Barranquilla

Se conocieron escalofriantes detalles sobre el asesinato de un fiscal en Barranquilla ocurrido en febrero de 2025.

La víctima era Norbey Ruiz Correa, quien estaba vinculado a la Fiscalía desde agosto de 2009. Contaba con una especialización en derecho penal y criminología.

¿Cómo ocurrió el asesinato?

El asesinato tuvo lugar el 19 de febrero en Las Tunas (sur de la ciudad) y las cámaras grabaron al detalle. Resulta que el funcionario estacionó su camioneta blanca al frente de una vivienda a plena luz del día.

Cuando se disponía a salir, fue abordado por un hombre que vestía gorra y camisa azul. Tenía la intención de robarle el celular, pero el fiscal se opuso. Ambos se pusieron a forcejear y el ladrón le disparó varias veces.

Acto seguido, salió corriendo hasta emprender la huida en una motocicleta. Paralelamente, los vecinos socorrieron al funcionario, pero nada fue posible y murió.

El otro delito que cometió meses antes

“Usted se baja de la motocicleta, intimida a la víctima y al ver que se opone, le dispara en repetidas ocasiones. (Ruiz) había culminado su horario laboral, llega a su casa, parquea el vehículo y ahí es cuando el victimario lo intimida”, precisó el fiscal.

En las últimas horas, se reveló su identidad: José Ignacio Londoño Corredor, conocido en el bajo mundo criminal como ‘Nacho’. Después del asesinato, cambió su apariencia en aras de no levantar sospechas.

Su captura se efectuó el 19 de diciembre en La Chinita, suroccidente de Barranquilla. Le impusieron homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y hurto calificado; y lo mandaron a la cárcel.

Un dato importante es que meses antes, había cometido otro crimen. Este se dio el 20 de diciembre de 2024. ‘Nacho’ agarró del cuello a su víctima y la empujó contra la pared. Al igual que con Ruiz, quiso robarlo, pero el hombre también se resistió.