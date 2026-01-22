CANAL RCN
Hugo Rodallega se confesó: toma de la misma "vitamina" que Dayro Moreno

El goleador de 40 años habló tras ganar un nuevo título con Independiente Santa Fe

Dayro Moreno Hugo Rodallega
FOTO: Once Caldas | Nathalia Bucheli - Deportes RCN

Noticias RCN

enero 22 de 2026
06:50 p. m.
En julio de 2026, Hugo Rodallega cumplirá 41 años, una edad en la que muchos futbolistas ya están disfrutando del retiro. Sin embargo, él sigue compitiendo a máximo nivel y siendo determinante vistiendo la camiseta de Independiente Santa Fe.

El goleador vallecaucano marcó gol en las dos finales que disputó vistiendo esta camiseta, saliendo campeón de Liga y Superliga. Con esto, deja claro que la edad solo es un número y que puede seguir demostrando aunque ya hayan pasado sus mejores años.

Hugo Rodallega y la comparación con Dayro Moreno

Dayro Moreno es otro de los referentes del fútbol colombiano que sigue destacando después de cumplir 40 años. Fue el máximo goleador de la Copa Sudamericana y está haciendo la fila para ir a la Copa del Mundo con la Selección Colombia.

En diálogo con Win Sports, Rodallega respondió a comparaciones que se han hecho con Dayro, pero aseguró que tienen una muy buena amistad. "Hace poco estuve en el pueblo de él y estuvimos compartiendo. Ya sé qué tipo de 'vitamina' usa el hombre (risas)".

Al respecto, confesó que también tiene sus momentos. "Yo a veces cuando puede también me hidrato de la misma forma, pero es diferente. Dayro es un personaje especial, lo admiro mucho y lo felicito por todo lo que está logrando".

Yo intento cuidarme, disfrutar, no estresarme tanto. A veces el estrés lo lleva a uno a no tener buen rendimiento o que no te sientas con capacidad de jugar al fútbol en alto nivel. Yo me entreno a diario, me alimento bien y eso también ayuda.

¿Cuál es la "vitamina" de Dayro Moreno?

A lo largo de su carrera, Dayro Moreno fue señalado en varias oportunidades por protagonizar casos de indisciplina que ibas relacionados a problemas con el alcohol. Sin embargo, con el paso de los años, ahora hace parte de su personalidad.

En diferentes entrevistas Dayro se ha tomado esta situación con humor y asegura que le gusta tomarse sus tragos, sin dejar de lado la preparación y dedicación que requiere un deportista de alto rendimiento.

