Hugo Rodallega se confesó: toma de la misma "vitamina" que Dayro Moreno

En julio de 2026, Hugo Rodallega cumplirá 41 años, una edad en la que muchos futbolistas ya están disfrutando del retiro. Sin embargo, él sigue compitiendo a máximo nivel y siendo determinante vistiendo la camiseta de Independiente Santa Fe.

El goleador vallecaucano marcó gol en las dos finales que disputó vistiendo esta camiseta, saliendo campeón de Liga y Superliga. Con esto, deja claro que la edad solo es un número y que puede seguir demostrando aunque ya hayan pasado sus mejores años.

Hugo Rodallega y la comparación con Dayro Moreno

Dayro Moreno es otro de los referentes del fútbol colombiano que sigue destacando después de cumplir 40 años. Fue el máximo goleador de la Copa Sudamericana y está haciendo la fila para ir a la Copa del Mundo con la Selección Colombia.

En diálogo con Win Sports, Rodallega respondió a comparaciones que se han hecho con Dayro, pero aseguró que tienen una muy buena amistad. "Hace poco estuve en el pueblo de él y estuvimos compartiendo. Ya sé qué tipo de 'vitamina' usa el hombre (risas)".

Al respecto, confesó que también tiene sus momentos. "Yo a veces cuando puede también me hidrato de la misma forma, pero es diferente. Dayro es un personaje especial, lo admiro mucho y lo felicito por todo lo que está logrando".

Yo intento cuidarme, disfrutar, no estresarme tanto. A veces el estrés lo lleva a uno a no tener buen rendimiento o que no te sientas con capacidad de jugar al fútbol en alto nivel. Yo me entreno a diario, me alimento bien y eso también ayuda.

¿Cuál es la "vitamina" de Dayro Moreno?

A lo largo de su carrera, Dayro Moreno fue señalado en varias oportunidades por protagonizar casos de indisciplina que ibas relacionados a problemas con el alcohol. Sin embargo, con el paso de los años, ahora hace parte de su personalidad.

En diferentes entrevistas Dayro se ha tomado esta situación con humor y asegura que le gusta tomarse sus tragos, sin dejar de lado la preparación y dedicación que requiere un deportista de alto rendimiento.