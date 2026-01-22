CANAL RCN
Deportes

Hugo Rodallega, el mejor delantero del fútbol colombiano en el 2025

Hugo Rodallega recibió el premio al mejor delantero del fútbol colombiano 2025. Se fue con doble galardón.

Hugo Rodallega
Foto: Win Sports

Noticias RCN

enero 22 de 2026
08:46 p. m.
Hugo Rodallega sigue escribiendo páginas memorables en su carrera y en la historia reciente del fútbol profesional colombiano. En la noche de este jueves 22 de enero, el delantero de Independiente Santa Fe fue uno de los grandes protagonistas de la gala de los Premios Estrella Águila, donde recibió el reconocimiento como mejor delantero del año 2025, un galardón que resume el impacto y la regularidad que tuvo a lo largo de toda la temporada.

La distinción no fue la única para el atacante vallecaucano. Rodallega también fue premiado como el máximo artillero del campeonato, tras cerrar el año con 24 goles defendiendo la camiseta del conjunto cardenal. Un registro que refleja no solo su olfato goleador, sino también su capacidad para mantenerse vigente y decisivo en una liga cada vez más exigente desde lo físico y lo táctico.

Una temporada 2025 para el recuerdo

El 2025 fue, sin discusión, uno de los mejores años en la extensa trayectoria de Hugo Rodallega. Convertido en el principal referente ofensivo de Santa Fe, el delantero respondió con goles en momentos clave, liderazgo dentro del vestuario y un rendimiento constante que lo mantuvo como titular indiscutido. Su aporte fue determinante tanto en la fase regular como en las instancias decisivas del campeonato.

Con 24 anotaciones, Rodallega se consolidó como el goleador del fútbol colombiano, superando a atacantes más jóvenes y ratificando que la experiencia sigue siendo un valor diferencial. Su capacidad para moverse en el área, proteger el balón y definir con ambas piernas fue fundamental para que Santa Fe se mantuviera competitivo durante toda la temporada.

Rodallega, vigencia y títulos a los 40 años

El gran cierre de año para Rodallega se vio reflejado también en lo colectivo. Hace apenas un día, el delantero celebró la obtención de la Superliga, tras vencer a Junior de Barranquilla, siendo nuevamente protagonista al marcar gol tanto en el partido de ida como en el de vuelta. Ese aporte goleador fue clave para que el equipo capitalino levantara el trofeo y comenzara el 2026 con un título en sus vitrinas.

A sus 40 años, Hugo Rodallega atraviesa un momento extraordinario, combinando jerarquía, profesionalismo y una notable condición física. Su presente se ha convertido en un ejemplo para las nuevas generaciones y en una pieza fundamental para el proyecto deportivo de Independiente Santa Fe, que encuentra en él no solo goles, sino carácter y liderazgo.

El doble premio recibido en la gala de los Premios Estrella Águila no hace más que confirmar una realidad incuestionable: Rodallega no solo fue el mejor delantero del 2025, sino también uno de los grandes símbolos del fútbol colombiano en el último año.

