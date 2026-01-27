¿Por qué Radamel Falcao García podrá jugar contra Pasto a pesar de la sanción?

Radamel Falcao García vuelve a ser protagonista del fútbol colombiano, esta vez fuera del terreno de juego, luego de que la Dimayor habilitara oficialmente al delantero samario para disputar el partido de este miércoles 28 de enero frente a Deportivo Pasto. La decisión se da tras la apelación presentada por Millonarios, que logró reducir el impacto de la sanción impuesta al ‘Tigre’ por sus fuertes declaraciones contra el arbitraje al término del primer semestre de 2025.

El castigo inicial contemplaba cuatro fechas de suspensión, una sanción que parecía dejar al experimentado atacante fuera de competencia por buena parte del arranque de la Liga. Sin embargo, el conjunto ‘embajador’ actuó de manera oportuna desde lo jurídico y consiguió que la sanción tuviera un efecto parcial, permitiéndole al goleador histórico de la Selección Colombia reaparecer más pronto de lo previsto.

La apelación de Millonarios y el respaldo del reglamento

Millonarios sustentó su apelación en el artículo 42 del Código Único Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol, el cual contempla la posibilidad de suspender parcialmente la ejecutoriedad de una sanción cuando esta es inferior a seis meses o seis partidos. Además, el reglamento hace una distinción clave entre jugadores reincidentes y quienes no lo son.

En este caso, Falcao García no figura como reincidente, lo que permitió que la sanción se redujera en términos prácticos a dos fechas efectivas. De esta manera, tras cumplir la mitad del castigo, el delantero quedó habilitado para volver a la competencia oficial a partir de la tercera jornada del campeonato. La Dimayor, tras analizar la documentación presentada por el club capitalino, dio luz verde para su inclusión en la convocatoria ante Deportivo Pasto.

Un regreso clave en un momento de presión deportiva

La habilitación de Falcao llega en un momento determinante para Millonarios. El equipo dirigido por Hernán Torres no ha tenido el inicio esperado en la Liga, luego de caer en sus dos primeras presentaciones, resultados que han generado presión tanto en el cuerpo técnico como en el plantel. El duelo en Pasto aparece, entonces, como una oportunidad para cambiar el rumbo y recuperar confianza.

Más allá de lo que pueda aportar desde lo futbolístico, la presencia del ‘Tigre’ representa un impulso anímico importante para el grupo. Su liderazgo, experiencia y jerarquía suelen marcar diferencia, especialmente en partidos complejos como los que se disputan en la capital nariñense, una plaza históricamente exigente para los equipos visitantes.

Con esta decisión, Millonarios no solo recupera a una de sus máximas figuras, sino que también envía un mensaje de respaldo institucional a sus jugadores. Ahora, el foco estará puesto en el rendimiento dentro de la cancha, donde Falcao tendrá la responsabilidad de ayudar a revertir un arranque adverso y volver a encaminar al conjunto azul en la lucha por los primeros puestos del campeonato.