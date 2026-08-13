El fútbol colombiano aplaza su jornada tras el terremoto y confirma cuándo vuelve: comunicado de Dimayor

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (DIMAYOR) y la Federación Colombiana de Fútbol hicieron oficial una decisión trascendental: se suspende la jornada del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) programada para este fin de semana debido a la emergencia nacional causada por el potente sismo de magnitud 7,4 que sacudió a diversas regiones del país.

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En un sentido comunicado institucional titulado "El fútbol colombiano, solidario con Colombia y comprometido con el país", los entes rectores del balompié nacional expresaron su acompañamiento a las miles de familias que sufren las consecuencias del desastre natural.

Comunicado oficial de la DIMAYOR

"Entendemos que Colombia vive un momento que nos conmueve a todos. Sabemos que, en circunstancias como estas, las prioridades cambian y que lo más importante es acompañar a quienes han perdido tranquilidad, bienes materiales o, en algunos casos, a seres queridos", manifestó la dirigencia en el pronunciamiento oficial.

La medida abarca tanto la Liga BetPlay Dimayor como los torneos de ascenso y Copa, uniendo a los 36 clubes profesionales de Colombia en una sola causa. Las autoridades deportivas explicaron que, aunque el fútbol reactiva la economía local de miles de familias —vendedores, transportadores, personal de logística y operarios de estadios—, el contexto actual exige una pausa de respeto y replanteamiento estratégico.

¿Cuándo se reanudan las competencias?

Tras evaluar los daños estructurales y las garantías de seguridad en las principales sedes deportivas del país, la DIMAYOR fijó una fecha oficial de retorno:

Fecha de reinicio: Miércoles 19 de agosto.

Aplica para todas las competencias masculinas y femeninas bajo el calendario de la DIMAYOR.

Las fechas exactas y los horarios de los partidos pospuestos serán comunicados oportunamente en los próximos días.

La entidad aclaró que el balón volverá a rodar únicamente en aquellas ciudades y escenarios que no hayan sufrido afectaciones por el movimiento telúrico y que reúnan todas las condiciones de seguridad necesarias para deportistas y aficionados.

Más allá de la suspensión de los partidos en cancha, el fútbol profesional asumirá un rol activo en la atención de la crisis humanitaria.

La DIMAYOR confirmó que los estadios de las ciudades habilitadas abrirán sus puertas no solo para la práctica deportiva cuando se reanude el torneo, sino como puntos estratégicos de recolección de ayudas en especie y donaciones económicas.

Se espera que las hinchadas, empresas privadas y la ciudadanía en general acudan a las tribunas con alimentos no perecederos, mantas y kits de aseo para apoyar a los damnificados.