CANAL RCN
Deportes

Luis Díaz volvió a marcar con el Bayern Múnich en Bundesliga: extraordinaria definición del colombiano

El colombiano marcó el segundo tanto parcial este sábado 30 de agosto.

Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 30 de 2025
12:25 p. m.
El colombiano Luis Díaz se ha robado el protagonismo en la jornada de este sábado en la Bundesliga de Alemania. El cafetero, que disputa su cuarto partido oficial con el Bayern se volvió a reportar en el marcador en duelo ante el Augsburgo.

Partiendo como titular en el esquema de Kompany, el cafetero se mostró muy participativo desde los primeros minutos de juego. De hecho, la primera ocasión de gol de los bávaros estuvo en sus pies, sin embargo, la erró de manera insólita.

Con el correr de los minutos, el extremo se asentó en el terreno de juego y se mostró más preciso.

Sobre el cierre de la primera mitad, la suerte llegó para el guajiro. Tras una brillante jugada sobre sector derecho por parte de Laimer, este cedió el esférico para que Luis Díaz llegara de manera solitaria dentro del área y definiera para poner así, el 2-0 parcial.

Bayern Múnich sufrió pero ganó en Bundesliga

Con el 2-0 a su favor, Bayern Múnich inició la segunda mitad con el pie derecho. Sobre el minuto 48 de juego, Michael Olise estiró la ventaja a favor de los bávaros con una excelsa definición que batió al portero rival.

No obstante, cuando se pensaba que iba a ser una victoria cómoda para el Bayern, el cuadro local despertó y marcó el primer tanto de descuento rápidamente.

Sobre los 53 minutos Jakic marcó con una definición que no pudo contener el portero Manuel Neuer.

El final del encuentro se tornó bastante apretado y más cuando el Augsburgo marcó de nuevo. Al minuto 76, Komur definió de borde interno y rasante para dejar congelado al portero bávaro y así decretar el 2-3.

Las ganas del local no bastaron para lograr la épica remontada y los tres puntos quedaron en manos del Bayern de Lucho Díaz.

