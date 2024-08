Conmebol confirmó fuertes sanciones contra uruguayos por pelea con hinchas colombianos

El pasado 10 de julio Colombia y Uruguay se enfrentaron en la semifinal de la Copa América 2024 y el juego dejó duras consecuencias para varios futbolistas del seleccionado ‘celeste’ después de que se enfrentaran con hinchas colombianos en las tribunas del Bank of America Stadium.

Tras la finalización del partido con victoria 1-0 para Colombia y el paso a la final de la Copa, diferentes futbolistas uruguayos subieron hasta las tribunas del estadio para pelearse con algunos hinchas colombianos y esto trajo duras consecuencias para los deportistas profesionales.

La pérdida de la semifinal de la Copa generó reacciones nefastas en los jugadores uruguayos y en las imágenes difundidas en redes sociales se pudo observar como varios de ellos subieron hasta las tribunas para golpear a los hinchas colombianos. Esto ha sido castigado por la Conmebol oficialmente.

Sanciones de Conmebol a futbolistas uruguayos

El que recibió la sanción más fuerte fue el futbolista del Liverpool Darwin Núñez, quien no podrá estar con su seleccionado durante los próximos cinco partidos oficiales y además deberá pagar una multa de 20.000 dólares (cerca de 80 millones de pesos colombianos).

Los sancionados fueron Darwin Núñez con 5 partidos, Rodrigo Bentancur con 4 partidos, mientras que Mathías Olivera, Ronald Araujo y José María Giménez deberán cumplir 3 partidos cada uno.

A las sanciones de partidos en los que no podrán estar, se suman las cifras económicas: Bentancur con US$ 16.000 y las de Olivera, Araujo y Giménez por US$ 12.000 cada una.

De igual manera se confirmó la multa para Sebastián Cáceres, Matías Viña, Emiliano Martínez, Brian Rodríguez, Facundo Pellistri y finalmente el arquero del Junior de Barranquilla, Santiago Mele con US$ 5.000 cada uno.

Además, la Conmebol sancionó oficial Marcelo García con la prohibición del ingreso a estadios en competiciones organizadas por la CONMEBOL por un periodo de 06 (seis) meses contados a partir de la notificación de la presente decisión por la infracción a los artículos 11.1 y 11.2 literales c) y f) del Código Disciplinario de la CONMEBOL.

Finalmente, también se le impuso una multa económica de US$ 20.000 a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).