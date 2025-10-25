Millonarios logró la heroica y venció a Santa Fe con diez hombres en el clásico bogotano: mire el agónico gol

Este sábado 25 de octubre, Millonarios revivió en la liga colombiana tras vencer en el clásico bogotano a Santa Fe por la fecha 17. Los embajadores se quedaron con el triunfo gracias a un agónico gol de Cristian Cañozales.

Con este valioso triunfo, los azules siguen vivos en sus aspiraciones por conseguir la clasificación a los cuadrangulares semifinales, llegando a 21 puntos y quedando a tan dos del octavo lugar.

Por su parte, Santa Fe sigue complicando sus aspiraciones y se quedó con 22 unidades, dejando todo a la suerte para las últimas tres fechas.

Santa Fe 0-1 Millonarios: resumen del partido

Un duelo de mucha lucha y fricción se vivió este sábado en el estadio El Campín entre embajadores y cardenales. Desde el inicio, Santa Fe intentó abrir el marcador pero la mala definición hizo mella para mantener el marcador en cero.

Con el correr de los minutos, Millonarios se fue asentando en el terreno de juego y tuvo dos posibilidades claras de gol. La primera de ellas se dio en los pies de Beckham David Castro, quien tuvo un mano a mano que terminó siendo atajado por el portero Asprilla.

Para la segunda mitad, el duelo se tornó por momentos parco entre ambos elencos. Fue sobre el final que las emociones llegaron.

Luego de que Millonarios se quedara con diez hombres por la expulsión de Victoria, los cardenales intentaron por varias vías abrir el marcador, sin embargo, Diego Novoa imperó para ahogar el grito de gol en varias ocasiones.

Con Santa Fe jugado al ataque, Millonarios replegó sus líneas y apeló al contragolpe, método que le salió a la perfección y por el que llegó al gol.