CANAL RCN
Deportes

Millonarios logró la heroica y venció a Santa Fe con diez hombres en el clásico bogotano: mire el agónico gol

Los azules revivieron en el campeonato con este triunfo ante su rival de patio.

Millonarios vs. Bucaramanga se aplazó
Foto: IG Millonarios

Noticias RCN

octubre 25 de 2025
08:29 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este sábado 25 de octubre, Millonarios revivió en la liga colombiana tras vencer en el clásico bogotano a Santa Fe por la fecha 17. Los embajadores se quedaron con el triunfo gracias a un agónico gol de Cristian Cañozales.

Con este valioso triunfo, los azules siguen vivos en sus aspiraciones por conseguir la clasificación a los cuadrangulares semifinales, llegando a 21 puntos y quedando a tan dos del octavo lugar.

Por su parte, Santa Fe sigue complicando sus aspiraciones y se quedó con 22 unidades, dejando todo a la suerte para las últimas tres fechas.

Santa Fe 0-1 Millonarios: resumen del partido

Un duelo de mucha lucha y fricción se vivió este sábado en el estadio El Campín entre embajadores y cardenales. Desde el inicio, Santa Fe intentó abrir el marcador pero la mala definición hizo mella para mantener el marcador en cero.

Con el correr de los minutos, Millonarios se fue asentando en el terreno de juego y tuvo dos posibilidades claras de gol. La primera de ellas se dio en los pies de Beckham David Castro, quien tuvo un mano a mano que terminó siendo atajado por el portero Asprilla.

Para la segunda mitad, el duelo se tornó por momentos parco entre ambos elencos. Fue sobre el final que las emociones llegaron.

Luego de que Millonarios se quedara con diez hombres por la expulsión de Victoria, los cardenales intentaron por varias vías abrir el marcador, sin embargo, Diego Novoa imperó para ahogar el grito de gol en varias ocasiones.

Con Santa Fe jugado al ataque, Millonarios replegó sus líneas y apeló al contragolpe, método que le salió a la perfección y por el que llegó al gol.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Liga BetPlay

Remezón total: Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay tras la victoria de Millonarios

Real Madrid

Real Madrid vs. Barcelona, Clásico del fútbol español: fecha, hora y canal para ver

Liga BetPlay

Santa Fe 0-1 Millonarios por Liga Betplay: reviva los mejores momentos del clásico

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 25 de octubre de 2025

¡Se revelaron los primeros ganadores del fin de semana tras el sorteo del Super Astro Luna de este 25 de octubre! Descubra el resultado exacto.

Bogotá

Seccional de Tránsito advierte a conductores de piques ilegales en Bogotá: los tienen identificados

Menores de edad y conductores alicorados han sido encontrados en os operativos realizados por las autoridades.

Yina Calderón

¡Es oficial! Yina Calderón dejó Colombia y desató revuelo en su nuevo destino

Artistas

Murió icónica y reconocida actriz de Hollywood a los 100 años: esto se sabe

Enfermedades

¿Qué hacer si se consume alcohol adulterado, según los consejos de expertos?