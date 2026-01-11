Santa Fe dice adiós a la Copa BetPlay: Once Caldas ganó en Bogotá y es semifinalista

Se definió el último equipo clasificado a las semifinales de la Copa BetPlay 2026. Once Caldas venció a Independiente Santa Fe en el estadio metropolitano de Techo y se metió a la próxima ronda en contra de todo pronóstico.

El equipo logró tomar ventaja en el primer tiempo tras una gran jugada individual de Jefry Zapata, quien filtró un lindo balón para Jáder Quiñones y con una linda definición por encima del portero, puso el 1-0 para el cuadro manizaleño.

Sobre la segunda mitad, Santa Fe intentó hacer daño por varias vías igualar el marcador, pero en un contragolpe el 'Blanco-Blanco' liquidó la historia por medio de Felipe Gómez, que puso el 2-0 definitivo que selló el boleto a las semifinales.

Once Caldas se medirá ante Atlético Nacional

Con este resultado, Once Caldas se metió a las semifinales de la Copa BetPlay, donde se estará enfrentando a Atlético Nacional. Cabe recordar que en esta ronda y en la gran final vuelven los partidos de ida y vuelta, por lo que en esta llave el primer partido será en el Palogrande y cerrará en el estadio Atanasio Girardot.

El ganador de esta serie se estará midiendo ante el ganador del enfrentamiento entre Internacional de Bogotá y América de Cali. El campeón de la Copa tendrá un cupo en la Copa Sudamericana, aunque si el campeón ya está clasificado a Libertadores, el cupo se cede al siguiente en reclasificación y no al subcampeón.