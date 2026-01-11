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Santa Fe dice adiós a la Copa BetPlay: Once Caldas ganó en Bogotá y es semifinalista

Independiente Santa Fe cayó en el estadio de Techo ante Once Caldas, que se medirá a Atlético Nacional en la próxima ronda.

Once Caldas Santa Fe Copa BetPlay
FOTO: Once Caldas

Ángel Ballén

noviembre 01 de 2026
10:11 p. m.
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Se definió el último equipo clasificado a las semifinales de la Copa BetPlay 2026. Once Caldas venció a Independiente Santa Fe en el estadio metropolitano de Techo y se metió a la próxima ronda en contra de todo pronóstico.

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El equipo logró tomar ventaja en el primer tiempo tras una gran jugada individual de Jefry Zapata, quien filtró un lindo balón para Jáder Quiñones y con una linda definición por encima del portero, puso el 1-0 para el cuadro manizaleño.

Sobre la segunda mitad, Santa Fe intentó hacer daño por varias vías igualar el marcador, pero en un contragolpe el 'Blanco-Blanco' liquidó la historia por medio de Felipe Gómez, que puso el 2-0 definitivo que selló el boleto a las semifinales.

Once Caldas se medirá ante Atlético Nacional

Con este resultado, Once Caldas se metió a las semifinales de la Copa BetPlay, donde se estará enfrentando a Atlético Nacional. Cabe recordar que en esta ronda y en la gran final vuelven los partidos de ida y vuelta, por lo que en esta llave el primer partido será en el Palogrande y cerrará en el estadio Atanasio Girardot.

El ganador de esta serie se estará midiendo ante el ganador del enfrentamiento entre Internacional de Bogotá y América de Cali. El campeón de la Copa tendrá un cupo en la Copa Sudamericana, aunque si el campeón ya está clasificado a Libertadores, el cupo se cede al siguiente en reclasificación y no al subcampeón.

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