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Así quedó la grama de El Campín tras el concierto de Ryan Castro: Sencia se pronunció

Este miércoles 4 de noviembre está programado el partido entre Millonarios y América de Cali, donde se espera que el terreno de juego esté en buenas condiciones.

Estadio El Campín tras concierto de Ryan Castro
FOTO: Sencia | Ryan Castro

Ángel Ballén

noviembre 01 de 2026
06:52 p. m.
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Tras el concierto de Ryan Castro en el estadio El Campín de Bogotá, la atención está puesta en las condiciones de la cancha para los próximos compromisos deportivos. Se reveló el primer balance técnico sobre el estado de la gramilla y las labores que se adelantarán para recuperarla.

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De acuerdo con el reporte técnico divulgado por Sencia, la evaluación preliminar encontró un crecimiento favorable del césped y no evidenció afectaciones generalizadas significativas. Sin embargo, sí identificó "algunas marcas superficiales, zonas puntuales con decoloración y una mayor compactación de la superficie".

El informe señala que las marcas y las zonas con cambios de coloración están relacionadas con la cobertura temporal instalada para el evento y la reducción de exposición a la luz natural.

¿Cómo fue el desmonte del escenario tras el concierto de Ryan Castro?

Uno de los primeros resultados del balance fue el tiempo que tomó desmontar la infraestructura utilizada durante el espectáculo. Las labores comenzaron a las 3:00 de la madrugada y finalizaron a las 4:00 de la tarde del mismo día, por lo que la operación se completó en 13 horas.

En el proceso participaron más de 1.500 personas, quienes trabajaron en el retiro de la infraestructura para liberar la superficie del estadio e iniciar las actividades de mantenimiento y recuperación de la gramilla.

¿Qué trabajos harán en la cancha de El Campín antes del Millonarios vs. América?

Según Sencia, durante los próximos tres días se intensificarán las labores de mantenimiento y acondicionamiento de la gramilla. Los trabajos contemplan riego controlado, aireación, peinado y corte, procedimientos que se aplicarán de acuerdo con las necesidades identificadas en la superficie.

El propósito de estas intervenciones es favorecer la recuperación de la coloración natural del césped, disminuir la compactación y mejorar las condiciones de la cancha para la práctica del fútbol.

El mantenimiento tiene como objetivo dejar el estadio Nemesio Camacho en condiciones para el partido entre Millonarios y América de Cali, programado para el miércoles 4 de noviembre de 2026. El encuentro corresponde a la fecha 17 de la Liga BetPlay.

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