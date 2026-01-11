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¿A dónde envían dinero los colombianos? Estos países lideran las transferencias

España y Estados Unidos encabezan los destinos reportados. ¿Qué tanto dinero se ha movilizado?

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

noviembre 01 de 2026
09:24 p. m.
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Enviar dinero al exterior responde a distintas necesidades: apoyar a familiares, pagar estudios, realizar compras o atender compromisos de negocios. Un análisis de Global66 sitúa a España y Estados Unidos como los principales destinos de las transferencias que se originaron en Colombia mediante su plataforma durante el segundo trimestre de 2026.

Las cifras corresponden a las operaciones de esta compañía y permiten observar parte de las conexiones financieras de sus usuarios con otros países.

¿Cuáles son los países que más dinero reciben?

Entre abril y junio, las transferencias hacia España superaron los US$7 millones, mientras que las dirigidas a Estados Unidos estuvieron por encima de US$6 millones, según el reporte.

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México también figuró entre los destinos destacados, con más de US$5 millones. Le siguieron Chile, que registró un monto superior a US$3 millones, y Canadá, con más de US$2,5 millones.

De acuerdo con la empresa, estos movimientos incluyen recursos para alimentación, vivienda, salud y educación, pero también pagos asociados con viajes, inversiones, compras y actividades comerciales.

¿Cuánto dinero se movilizó desde Colombia?

Durante el primer semestre de 2026, el volumen de transferencias originadas en Colombia a través de Global66 superó los US$850 millones, frente a los más de US$300 millones reportados en igual periodo de 2025.

Dentro del total semestral, las remesas sobrepasaron los US$280 millones, un monto equivalente a 2,5 veces el registrado un año antes.

El número de operaciones también aumentó: entre enero y junio se realizaron cerca de tres millones de transacciones, 2,5 veces las del mismo semestre de 2025.

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Con estos resultados, Colombia presentó el mayor crecimiento entre los cuatro mercados analizados por la compañía: Argentina, Chile, Perú y Colombia.

Para Daniel Londoño Tapia, responsable de Global66 en el país, el comportamiento refleja una diversificación de las necesidades financieras internacionales de los usuarios, que van más allá del apoyo económico familiar.

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