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Jackson Martínez volvió al fútbol profesional tras más de 6 años: ¡Le dio agónica victoria al DIM!

El delantero chocoano entró desde el banco en el duelo entre Independiente Medellín y Alianza FC en la Liga BetPlay.

Jackson Martínez DIM gol (1)
FOTO: @dimoficialcom

Ángel Ballén

noviembre 01 de 2026
08:05 p. m.
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En la ventana de fichajes para jugadores sin contrato del fútbol colombiano, Independiente Medellín sorprendió con la noticia del regreso de Jackson Martínez a la institución, quien desde 2020 estaba alejado de la actividad profesional.

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El delantero de 40 años fue inscrito ante la Dimayor y se generó expectativa alrededor de su nuevo debut, pero se hizo larga la espera y pasó 11 partidos sin estar convocado, hasta este 1 de noviembre, cuando fue incluido en la lista de jugadores previo al duelo con Alianza FC.

Sobre el minuto 56, Jackson Martínez ingresó al terreno de juego del Atanasio Girardot reemplazando a Yony González y volvió al fútbol profesional tras más de 6 años, recordando que su último partido fue el 26 de julio de 2020 con el Portimonense en la primera división de Portugal.

Además, sumó minutos con la camiseta del DIM luego de 16 años, cuando salió hacia el fútbol internacional tras firmar una temporada histórica en 2009.

Jackson Martínez le dio el triunfo a Independiente Medellín

Jackson entró en un panorama poco favorable: el DIM empataba 1-1 en condición de local y el equipo estaba completando cinco partidos sin ganar. Sumado a esto, Diego Moreno vio la tarjeta roja y dejó al equipo en inferioridad numérica, por lo que todo parecía que la mala racha se prolongaría.

Sin embargo, antes de llegar al minuto 90, tras un potente remate desde afuera del área, el balón se estrelló en el palo y tras rebotar, le quedó servido a 'Cha Cha Chá' Martínez, quien no ha perdido el olfato goleador y la mandó a guardar.

Pese a que el gol fue anulado inicialmente por fuera de lugar del delantero de 40 años, tras una exhaustiva revisión en el VAR se determinó que estaba habilitado por milímetros y pudo celebrar un nuevo gol en el Atanasio Girardot tras casi dos décadas de espera.

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