Aumentan los casos de tráfico de drogas en Bogotá pese a la reducción de hurtos y homicidios

Aunque Bogotá registra una disminución en delitos como el hurto y el homicidio durante 2026, las autoridades advierten sobre un fenómeno que genera preocupación: el crecimiento de las actividades relacionadas con el tráfico y venta de estupefacientes.

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Para la Fiscalía, detrás de estas cifras se encuentran estructuras criminales que han fortalecido sus redes mediante el control territorial y la diversificación de rentas ilícitas.

Según el análisis de la entidad, las investigaciones han permitido conectar casos que en apariencia ocurren de manera aislada, desde hurtos y homicidios hasta expendio de drogas.

La información recopilada a través de denuncias ciudadanas y reportes de las unidades de reacción inmediata ha servido para identificar patrones comunes y establecer el funcionamiento de organizaciones delincuenciales que operan en distintas localidades de la capital.

Menos hurtos, pero con estructuras criminales detrás

Entre el 1 de enero y el 15 de septiembre de 2026, Bogotá registró 103.995 casos de hurto, frente a los 130.861 reportados en el mismo periodo de 2025, lo que representa una reducción del 20,53 %. Aunque la cifra refleja una mejora en materia de seguridad, la Fiscalía sostiene que el análisis individual de los delitos no permite dimensionar completamente la manera en que operan las bandas criminales.

De acuerdo con el ente investigador, muchas de estas organizaciones desarrollan actividades de multicrimen, combinando diferentes modalidades delictivas para sostener sus finanzas.

Por ello, una misma estructura puede estar vinculada a hurtos, tráfico de estupefacientes y otros delitos en diferentes sectores de la ciudad, aprovechando su capacidad para desplazarse entre localidades y mantener redes de apoyo.

Tráfico de estupefacientes crece y alerta por control territorial

Las cifras muestran que las noticias criminales relacionadas con tráfico de estupefacientes aumentaron un 27,09 % durante 2026. Entre enero y el 10 de octubre de 2025 se registraron 7.474 casos, mientras que en el mismo periodo de 2026 la cifra ascendió a 9.050, es decir, 1.576 registros más.

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Fontibón concentró el mayor número de casos reportados, mientras que San Cristóbal registró el mayor incremento absoluto, con 283 hechos adicionales. Para la Fiscalía, este comportamiento está relacionado con organizaciones que buscan consolidar su presencia en determinados territorios y garantizar el control de mercados ilegales que financian otras actividades criminales.

En cuanto a los homicidios, la ciudad pasó de 915 casos entre enero y el 10 de octubre de 2025 a 835 durante el mismo periodo de 2026, lo que representa una reducción del 8,74 % y 80 víctimas menos. Sin embargo, el informe advierte que esta disminución no es uniforme en toda la capital, ya que localidades como Santa Fe, Engativá y Tunjuelito presentan aumentos en este delito.

La Fiscalía concluye que la clave para entender la criminalidad en Bogotá no está en observar cada delito por separado, sino en identificar las conexiones entre las estructuras que los sostienen. La pista, asegura la entidad, suele encontrarse en las redes financieras ilegales y en el control territorial que ejercen las organizaciones delincuenciales sobre distintos sectores de la ciudad.