León XIV se reunirá con víctimas de abuso a manos de representantes de la Iglesia en su gira por Latinoamérica

En su gira de doce días por Latinoamérica, el papa León XIV destinó un espacio de su agenda a reunirse con personas “que fueron víctimas de abuso” a manos de “miembros del clero y la Iglesia".

Así lo indicó el Vaticano, en un comunicado de prensa, a contados días del viaje apostólico, que llevará al primer papa estadounidense por Argentina, Uruguay y Perú, en donde vivió durante dos décadas.

El de América Latina, sin embargo, no será el primer encuentro del sumo pontífice con víctimas de abuso. En sus viajes a Lourdes (Francia) y Madrid (España) tuvo la oportunidad de escuchar a personas que habrían sufrido interacciones de naturaleza sexual, marcadas por la relación asimétrica de poder, en su infancia.

“Una herida real” que requiere acciones de “máxima vigilancia” y “prevención”

León XIV se ha referido en el pasado a los abusos de integrantes de la Iglesia como una “plaga” o “herida real”, que exige una cultura de “máxima vigilancia (…) prevención y protección contra tales crímenes”, en la institución.

En España, adquirió “el compromiso de garantizar que las propuestas recibidas sirvan de base para futuros esfuerzos y que la Iglesia pueda ser verdaderamente un lugar seguro y espiritualmente sano, donde las heridas encuentren consuelo y sanación”.

Y, de regreso a Roma, tras su visita a Francia, advirtió que “cuando” el abuso “ocurre dentro de la Iglesia, adquiere otra dimensión, porque la vida de fe de las personas se ve profundamente herida y, a veces, incluso destruida”; lo que le otorga una “responsabilidad especial de acompañarlas y ayudarlas a buscar la sanación”.

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El propósito de los encuentros con víctimas de abuso:

Los nuevos encuentros, de los que no se conocen mayores detalles, “responden”, en palabras del Vaticano, “al deseo del Papa de expresar su cercanía a quienes han sufrido y siguen sufriendo esta violencia, de construir con ellos caminos de sanación accesibles a todo aquel que los necesite y de asegurar que la Iglesia sea un lugar seguro y espiritualmente sano, que viva y comunique el Evangelio”.

La visita de León XIV a Latinoamérica, entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026, fue confirmada, luego de que el obispo de Roma se sometiera a una cirugía para extirpar el lóbulo inferior de su pulmón derecho, tras ser diagnosticado con un adenocarcinoma.