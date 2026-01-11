León XIV se reunirá con víctimas de abuso a manos de representantes de la Iglesia en su gira por Latinoamérica
El encuentro ocurrirá en la primera visita de León XIV al continente, tras convertirse en la máxima autoridad de la Iglesia católica, en mayo de 2025.
Jorge Leonardo Alzate
09:21 p. m.
En su gira de doce días por Latinoamérica, el papa León XIV destinó un espacio de su agenda a reunirse con personas “que fueron víctimas de abuso” a manos de “miembros del clero y la Iglesia".
Así lo indicó el Vaticano, en un comunicado de prensa, a contados días del viaje apostólico, que llevará al primer papa estadounidense por Argentina, Uruguay y Perú, en donde vivió durante dos décadas.
El de América Latina, sin embargo, no será el primer encuentro del sumo pontífice con víctimas de abuso. En sus viajes a Lourdes (Francia) y Madrid (España) tuvo la oportunidad de escuchar a personas que habrían sufrido interacciones de naturaleza sexual, marcadas por la relación asimétrica de poder, en su infancia.
“Una herida real” que requiere acciones de “máxima vigilancia” y “prevención”
León XIV se ha referido en el pasado a los abusos de integrantes de la Iglesia como una “plaga” o “herida real”, que exige una cultura de “máxima vigilancia (…) prevención y protección contra tales crímenes”, en la institución.
En España, adquirió “el compromiso de garantizar que las propuestas recibidas sirvan de base para futuros esfuerzos y que la Iglesia pueda ser verdaderamente un lugar seguro y espiritualmente sano, donde las heridas encuentren consuelo y sanación”.
Y, de regreso a Roma, tras su visita a Francia, advirtió que “cuando” el abuso “ocurre dentro de la Iglesia, adquiere otra dimensión, porque la vida de fe de las personas se ve profundamente herida y, a veces, incluso destruida”; lo que le otorga una “responsabilidad especial de acompañarlas y ayudarlas a buscar la sanación”.
El propósito de los encuentros con víctimas de abuso:
Los nuevos encuentros, de los que no se conocen mayores detalles, “responden”, en palabras del Vaticano, “al deseo del Papa de expresar su cercanía a quienes han sufrido y siguen sufriendo esta violencia, de construir con ellos caminos de sanación accesibles a todo aquel que los necesite y de asegurar que la Iglesia sea un lugar seguro y espiritualmente sano, que viva y comunique el Evangelio”.
La visita de León XIV a Latinoamérica, entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026, fue confirmada, luego de que el obispo de Roma se sometiera a una cirugía para extirpar el lóbulo inferior de su pulmón derecho, tras ser diagnosticado con un adenocarcinoma.