CANAL RCN
Tendencias

Sale a la luz el diploma que recibió Epa Colombia y que sería clave para reducir su condena

Karol Samantha dejó ver el logró que consiguió 'Epa Colombia' en la cárcel de Ibagué mientras espera por su libertad.

Epa Colombia cárcel de Ibagué
FOTO: Inpec | Noticias RCN

Noticias RCN

noviembre 01 de 2026
09:07 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como 'Epa Colombia', continúa pagando su condena de más de cinco años de prisión en la cárcel de La Picaleña de Ibagué, donde se encuentra adelantando procesos educativos para su reinserción a la sociedad.

'Epa Colombia' se graduó en la cárcel de Ibagué y mandó mensaje sobre su libertad
RELACIONADO

'Epa Colombia' se graduó en la cárcel de Ibagué y mandó mensaje sobre su libertad

En los últimos días, se conoció que llevó a cabo un curso de maquillaje junto a otras privadas de la libertad, razón por la cual recibió la visita de sus familiares y amigos para verla recibir el diploma que certifica los estudios en el centro penitenciario.

¿De qué es el diploma de 'Epa Colombia'?

Tras la ceremonia de graduación, la pareja de 'Epa Colombia' dejó ver en detalle el diploma que le otorgaron. En las historias de Karol Samantha, mostraron el documento en las manos de la hija de ambas, quien también estuvo en la ceremonia.

El diploma certifica un curso de maquillaje, entregado por la Gobernación del Tolima, la Secretaría de la Mujer, Famisur (Asociación Madres Cabeza de Familia del Sur) y el Inpec, aunque no se alcanza a determinar de cuántas horas dispuso.

Es importante señalar que en Colombia hay reducción del tiempo de la pena por trabajo y estudio, donde cada tres días de actividad reconocida, se descuentan dos días de prisión. Esto sería clave para el objetivo de recuperar próximamente su libertad.

¿Cuánto saldrá 'Epa Colombia' de la cárcel?

'Epa Colombia' está muy cerca de poder solicitar la prisión domiciliaria tras cumplir el 50% del tiempo de la pena. Según su propio relato, lleva 26 meses cumplidos, sumando tiempo de trabajo y estudio, por lo que con su condena de 63 meses de prisión, le faltarían unos cinco meses para hacer la solicitud.

En medio de una audiencia de reparación con Transmilenio, aseguró que una juez de ejecución de penas le manifestó que se le otorgaría el beneficio, sumado al acuerdo con la empresa de transporte masivo, faltaría poco para que cumpla con el objetivo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cine

Llega a Colombia la colección exclusiva de Harry Potter: así puede acceder a ello

Artistas

Reconocido actor reveló que le detectaron un tumor: tuvieron que realizarle una cirugía

Shakira

Shakira anunció una importante decisión de último momento: ¿cuál fue?

Otras Noticias

Bogotá

Aumentan los casos de tráfico de drogas en Bogotá pese a la reducción de hurtos y homicidios

Las cifras muestran que las noticias criminales relacionadas con tráfico de estupefacientes aumentaron un 27,09 % durante 2026.

Jackson Martínez

Jackson Martínez volvió al fútbol profesional tras más de 6 años: ¡Le dio agónica victoria al DIM!

El delantero chocoano entró desde el banco en el duelo entre Independiente Medellín y Alianza FC en la Liga BetPlay.

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna hoy 1 de noviembre de 2026: número y signo ganador

Estados Unidos

¿Cómo está la mujer que sobrevivió a una ejecución con inyección letal en Estados Unidos?

Estados Unidos

Impactante video: avión pierde altura y se estrella contra el suelo en Florida