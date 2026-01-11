Sale a la luz el diploma que recibió Epa Colombia y que sería clave para reducir su condena

Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como 'Epa Colombia', continúa pagando su condena de más de cinco años de prisión en la cárcel de La Picaleña de Ibagué, donde se encuentra adelantando procesos educativos para su reinserción a la sociedad.

En los últimos días, se conoció que llevó a cabo un curso de maquillaje junto a otras privadas de la libertad, razón por la cual recibió la visita de sus familiares y amigos para verla recibir el diploma que certifica los estudios en el centro penitenciario.

¿De qué es el diploma de 'Epa Colombia'?

Tras la ceremonia de graduación, la pareja de 'Epa Colombia' dejó ver en detalle el diploma que le otorgaron. En las historias de Karol Samantha, mostraron el documento en las manos de la hija de ambas, quien también estuvo en la ceremonia.

El diploma certifica un curso de maquillaje, entregado por la Gobernación del Tolima, la Secretaría de la Mujer, Famisur (Asociación Madres Cabeza de Familia del Sur) y el Inpec, aunque no se alcanza a determinar de cuántas horas dispuso.

Es importante señalar que en Colombia hay reducción del tiempo de la pena por trabajo y estudio, donde cada tres días de actividad reconocida, se descuentan dos días de prisión. Esto sería clave para el objetivo de recuperar próximamente su libertad.

¿Cuánto saldrá 'Epa Colombia' de la cárcel?

'Epa Colombia' está muy cerca de poder solicitar la prisión domiciliaria tras cumplir el 50% del tiempo de la pena. Según su propio relato, lleva 26 meses cumplidos, sumando tiempo de trabajo y estudio, por lo que con su condena de 63 meses de prisión, le faltarían unos cinco meses para hacer la solicitud.

En medio de una audiencia de reparación con Transmilenio, aseguró que una juez de ejecución de penas le manifestó que se le otorgaría el beneficio, sumado al acuerdo con la empresa de transporte masivo, faltaría poco para que cumpla con el objetivo.