Deportivo Cali se impuso ante Chicó, pero perdió a figura para el clásico vallecaucano

Deportivo Cali logró imponerse con autoridad frente al ya descendido Boyacá Chicó y sumó 3 puntos más que los meten en la pelea por el liderato del fútbol colombiano. El equipo de Rafael Dudamel llegó a 33 unidades y se ubican en la tercera casilla, por detrás de Atlético Nacional y América de Cali.

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El equipo logró pegar primero en el marcador gracias a una buena jugada de contragolpe tras un tiro de esquina del cuadro visitante. El gol fue obra de Carlos Bacca, quien marcó su primer tanto con la camiseta verdiblanca.

Aunque el juego parecía controlado por el Cali, se complicaron en el arranque del segundo tiempo debido a una expulsión de Nicolás Benedetti. El volante le dio un codazo en el rostro a un rival y tras una revisión en el VAR, vio la tarjeta roja.

Pese a quedarse con 10 hombres, Cali pudo ampliar la ventaja sobre el final del encuentro con un gol de Juan Ignacio Dinenno. Al final fue un 2-0 definitivo en el marcador y el equipo sueña con el punto invisible pensando en cuadrangulares.

Nicolás Benedetti se pierde el clásico vallecaucano

El próximo partido del Deportivo Cali será visitando a su clásico rival en el estadio Pascual Guerrero. La cita será este sábado 7 de noviembre a las 8:30 de la noche, un juego que se perderá Nicolás Benedetti a causa de la expulsión ante Chicó.

América de Cali todavía tiene un juego pendiente. El miércoles visitará a Millonarios en el estadio El Campín de Bogotá, donde buscarán ampliar la diferencia en la tabla de posiciones con el Cali antes del clásico vallecaucano.

Además de la baja de Benedetti, los hinchas del Deportivo Cali tendrán la preocupación por el estado de salud de Johan Martínez, quien tuvo que salir en camilla de este juego ante el cuadro boyacense, por lo que se esperan novedades por parte del departamento médico.