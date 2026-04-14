Duro golpe para Junior: perdió con Cerro Porteño y sigue sin ganar en Libertadores

Junior de Barranquilla volvió a dejar puntos en el camino en la Copa Libertadores 2026 y empieza a encender las alarmas en el Grupo F. El conjunto rojiblanco cayó 1-0 en su visita a Cerro Porteño en el estadio La Nueva Olla de Asunción, resultado que lo deja con apenas un punto de seis posibles luego de las dos primeras jornadas del certamen continental. El equipo barranquillero, que había empatado en su estreno como local en Cartagena frente a Palmeiras, sigue sin encontrar la victoria y ahora queda obligado a reaccionar en sus próximas presentaciones.

El compromiso fue parejo durante buena parte del desarrollo, con un Junior que intentó asumir protagonismo desde la posesión, pero que volvió a mostrar dificultades en el último tercio. Cerro Porteño, por su parte, fue paciente, entendió los momentos del juego y terminó encontrando la diferencia en una acción puntual que inclinó la balanza a su favor.

El único tanto del encuentro llegó sobre el minuto 57, cuando Jonathan Torres apareció dentro del área para definir con precisión y vencer la resistencia del cuadro colombiano. Ese gol terminó siendo suficiente para que el equipo paraguayo se quedara con tres puntos fundamentales y para que Junior regresara a Barranquilla con un panorama más exigente en la tabla.

Junior vuelve a quedar en deuda en el plano internacional

Más allá del resultado, la sensación que deja el equipo rojiblanco es de preocupación. Junior tuvo pasajes de control, logró sostener la pelota por momentos y no fue ampliamente superado, pero volvió a faltarle claridad para transformar esa posesión en ocasiones reales de peligro.

La derrota en Paraguay confirma que el margen de error empieza a reducirse. En una fase de grupos corta, ceder puntos como local y luego perder como visitante obliga a sumar en las siguientes jornadas para no quedar relegado en la lucha por la clasificación a octavos de final.

Un punto de seis y obligación de reaccionar

Con este resultado, Junior suma apenas una unidad en dos salidas, un balance que no corresponde a las aspiraciones de un club que se armó para competir fuerte en el continente. El empate frente a Palmeiras en Cartagena había dejado una sensación positiva por el rival, pero la caída ante Cerro Porteño golpea el panorama y lo deja bajo presión.

Ahora el reto del equipo barranquillero será responder en la tercera fecha, donde una victoria será prácticamente indispensable para volver a meterse en la pelea del grupo. La Libertadores apenas comienza, pero para Junior ya no hay mucho margen para seguir cediendo terreno.