🔴América vs. Alianza Atlético, Copa Sudamericana: hora y canal para ver EN VIVO

América de Cali vuelve a salir a escena en la Copa Sudamericana con la necesidad de dar un golpe de autoridad frente a su gente. Este miércoles 15 de abril, el conjunto escarlata recibirá en el estadio Pascual Guerrero a Alianza Atlético de Perú por la segunda fecha de la fase de grupos, en un compromiso que puede empezar a marcar el rumbo del equipo dirigido por David González en la competencia continental.

Luego del valioso empate 1-1 conseguido en territorio ecuatoriano ante Macará durante la jornada inaugural, el cuadro caleño regresa a casa con la obligación de transformar ese punto en una verdadera ganancia. Para eso, deberá hacerse fuerte en su estadio, aprovechar el impulso de su hinchada y sumar de a tres para comenzar a instalarse en los primeros lugares de su zona. El partido está programado para las 9:00 p.m. (hora colombiana) y contará con transmisión de ESPN y Disney+ para todo el país.

El Pascual, el gran aliado del equipo escarlata

El ambiente en el Pascual Guerrero promete ser uno de los grandes protagonistas de la noche. América sabe que en este tipo de torneos la localía puede marcar diferencias, y más aún cuando se trata de un escenario que suele convertirse en una caldera con el apoyo de su afición.

El empate en la primera fecha dejó sensaciones positivas, especialmente por la capacidad del equipo para competir fuera de casa. Sin embargo, el grupo luce bastante parejo y una victoria en Cali podría darle al club un impulso importante tanto en la tabla como en lo anímico. David González ha insistido en la necesidad de que su equipo mantenga intensidad, presión alta y concentración defensiva para no dejar escapar puntos en casa.

Una oportunidad para empezar a mandar en el grupo

Más allá del rival, América entiende que este compromiso representa una oportunidad ideal para enviar un mensaje de fortaleza en la Sudamericana. Alianza Atlético también llega con la necesidad de sumar, por lo que se espera un duelo intenso desde el arranque.

Para los escarlatas, ganar significaría no solo alcanzar los primeros puestos de la zona, sino también tomar confianza de cara a lo que viene en el calendario, donde se aproximan partidos exigentes tanto en el torneo internacional como en la liga local.

La consigna es clara: hacerse fuerte en casa, responder ante su público y empezar a perfilar la clasificación desde temprano en el certamen continental.