¿Santa Fe quedó eliminado tras el clásico? Estas son las cuentas que hace para clasificar

La situación de Independiente Santa Fe en la Liga BetPlay 2026-I genera preocupación entre sus hinchas.

Tras el empate en el clásico ante Millonarios, el equipo cardenal complicó seriamente sus opciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales, y muchos ya se preguntan si quedó eliminado.

Aunque el panorama no es favorable, lo cierto es que todavía hay posibilidades matemáticas. Sin embargo, el margen de error es prácticamente nulo.

¿Santa Fe quedó eliminado tras el clásico ante Millonarios?

La respuesta corta es no, pues matemáticamente todavía no se puede hablar de una eliminación, pero la realidad es que el equipo quedó muy comprometido en la tabla.

Actualmente, Santa Fe ocupa la casilla 13 con 20 puntos y una diferencia de gol de -1. Los resultados de otros equipos en la jornada tampoco lo ayudaron, lo que lo dejó más lejos del grupo de los ocho.

Además, el calendario no juega a su favor. El equipo no solo debe pensar en la liga, sino también en los viajes y el desgaste por su participación en la Copa Libertadores, lo que complica aún más el cierre del todos contra todos.

Las cuentas de Santa Fe para clasificar a los ocho

El panorama es claro, pues Santa Fe necesita un cierre perfecto. De ganar los tres partidos que le quedan, alcanzaría los 29 puntos, una cifra que podría darle opciones de meterse entre los ocho, dependiendo de otros resultados.

El calendario restante es exigente. Primero recibirá a Cúcuta Deportivo el 19 de abril. Luego visitará a Deportivo Pasto el 23 de abril, y cerrará en casa frente a Inter de Bogotá, en un duelo clave que se disputaría el 2 de mayo.

Así las cosas, Santa Fe aún tiene vida, pero necesita ganar todo y esperar resultados. El margen es mínimo y cualquier tropiezo podría sentenciar su eliminación.