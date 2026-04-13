CANAL RCN
Deportes

¿Santa Fe quedó eliminado tras el clásico? Estas son las cuentas que hace para clasificar

¿Santa Fe quedó eliminado tras el clásico? Revise cómo está en la tabla y las cuentas que necesita para clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026.

Santa Fe, Liga BetPlay
Foto: Independiente Santa Fe

Noticias RCN

abril 13 de 2026
08:47 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La situación de Independiente Santa Fe en la Liga BetPlay 2026-I genera preocupación entre sus hinchas.

Santa Fe empató con Peñarol y dejó escapar dos puntos en El Campín: vea los goles
RELACIONADO

Santa Fe empató con Peñarol y dejó escapar dos puntos en El Campín: vea los goles

Tras el empate en el clásico ante Millonarios, el equipo cardenal complicó seriamente sus opciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales, y muchos ya se preguntan si quedó eliminado.

Aunque el panorama no es favorable, lo cierto es que todavía hay posibilidades matemáticas. Sin embargo, el margen de error es prácticamente nulo.

¿Santa Fe quedó eliminado tras el clásico ante Millonarios?

La respuesta corta es no, pues matemáticamente todavía no se puede hablar de una eliminación, pero la realidad es que el equipo quedó muy comprometido en la tabla.

Falcao volvió a estallar contra el arbitraje tras clásico con Santa Fe: "no se cuál es el miedo"
RELACIONADO

Falcao volvió a estallar contra el arbitraje tras clásico con Santa Fe: "no se cuál es el miedo"

Actualmente, Santa Fe ocupa la casilla 13 con 20 puntos y una diferencia de gol de -1. Los resultados de otros equipos en la jornada tampoco lo ayudaron, lo que lo dejó más lejos del grupo de los ocho.

Además, el calendario no juega a su favor. El equipo no solo debe pensar en la liga, sino también en los viajes y el desgaste por su participación en la Copa Libertadores, lo que complica aún más el cierre del todos contra todos.

Las cuentas de Santa Fe para clasificar a los ocho

El panorama es claro, pues Santa Fe necesita un cierre perfecto. De ganar los tres partidos que le quedan, alcanzaría los 29 puntos, una cifra que podría darle opciones de meterse entre los ocho, dependiendo de otros resultados.

Santa Fe y Tolima dividieron puntos en un partidazo y dejaron ardiendo la tabla de posiciones: así quedó
RELACIONADO

Santa Fe y Tolima dividieron puntos en un partidazo y dejaron ardiendo la tabla de posiciones: así quedó

El calendario restante es exigente. Primero recibirá a Cúcuta Deportivo el 19 de abril. Luego visitará a Deportivo Pasto el 23 de abril, y cerrará en casa frente a Inter de Bogotá, en un duelo clave que se disputaría el 2 de mayo.

Así las cosas, Santa Fe aún tiene vida, pero necesita ganar todo y esperar resultados. El margen es mínimo y cualquier tropiezo podría sentenciar su eliminación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Liga BetPlay

Tabla de posiciones Liga BetPlay I-2026: así quedó tras la fecha 16

Fútbol

Golazo de 'rabona' desde fuera del área le da la vuelta al mundo entero y lo piden para el Puskás

Fútbol Profesional Colombiano

Luto en el fútbol profesional colombiano: Falleció histórico jugador de Millonarios y de Selección Colombia

Otras Noticias

Viral

Reviven declaraciones de Esperanza Gómez sobre Jean Carlos Centeno y estallan las redes

Video de Esperanza Gómez sobre Jean Carlos Centeno vuelve a ser viral en redes sociales.

Papa León XIV

Donald Trump se va contra el papa León XIV y mencionó a Venezuela: el pontífice le respondió

El presidente de Estados Unidos cuestiona la postura del pontífice sobre paz y seguridad, mientras el Vaticano evita la confrontación.

Elecciones presidenciales 2026

Amenazas contra candidatos presidenciales reavivan debate sobre seguridad en Colombia

Ministerio de Transporte

Edad mínima para usar patineta eléctrica en Colombia: esto dice la nueva ley

Salud mental

Cómo dejar de sobrepensar: estrategias efectivas para calmar la mente