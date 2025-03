Santa Fe no invertirá mucho dinero en su próximo DT: el 'león' tiene otras prioridades

Independiente Santa Fe está en busca de un nuevo entrenador tras la salida de Pablo Peirano. El cuadro 'cardenal' ha sido relacionado con estrategas como Alberto Gamero, Arturo Reyes y Jorge Bava, quien pareciera ser el principal candidato. El DT uruguayo, de 43 años, tuvo una etapa exitosa en Liverpool y su perfil se ajusta a lo que busca el cuadro capitalino.

Peirano tuvo una dolorosa despedida de Santa Fe, luego de quedar eliminado en la Fase 2 de la Copa Libertadores. El timonel 'charrúa' nunca pudo enderezar el camino luego de haber perdido la final de la Liga BetPlay 2024-I contra Atlético Bucaramanga. El exAT de Gerardo Pelusso logró un saldo de 29 triunfos, 20 empates y 21 derrotas.

Pues bien, el 'expreso rojo' le apuntaría a un importante proyecto deportivo con Bava. Su salario, a diferencia del de 'Tito', es compatible con el presupuesto que pretenden destinar las directivas. Dicho entrenador seguirá muy de cerca el partido contra Fortaleza, el cual se llevará a cabo el próximo domingo 9 de marzo a partir de las 3:00 p. m. (hora de Colombia).

Bava sería el octavo entrenador uruguayo en llegar al club en cuestión tras las etapas de Juan Ricardo Faccio, Julio Comesaña, Pelusso, Gregorio Pérez, Guillermo Sanguinetti, Alfredo Arias y Peirano.

Jorge Bava se acerca a Santa Fe

"No se considera un DT costoso: prioriza lo deportivo con idea de juego ofensiva. Le gusta mucho la posibilidad de dirigir a Santa Fe pero aún no hay nada definido. Sigue bastante al FPC y mañana estará viendo el partido vs. Fortaleza", escribió Mariano Olsen en su cuenta de 'X'.

Los números de Jorge Bava, principal candidato de Santa Fe

Bava dirigió 117 compromisos con Liverpool Fútbol Club, consiguiendo un saldo de 60 triunfos, 23 empates y 34 derrotas. Ganó cinco títulos: Torneo Apertura 2022, Supercopa Uruguaya 2023, Torneo Intermedio 2023, Torneo Clausura 2023 y Campeonato Uruguayo 2023.

Después dirigió a León, club en el cual actualmente milita James Rodríguez. No tuvo su mejor rendimiento en el 'esmeralda' pues tuvo un registro de 7 triunfos, el mismo número de empates y 11 caídas.