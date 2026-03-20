Repetto analizó el grupo de Santa Fe en Libertadores: así ve a Peñarol, Corinthians y Platense

Independiente Santa Fe ya conoce su camino en la Copa Libertadores 2026 y, tras el sorteo, su entrenador Pablo Repetto entregó un análisis claro sobre el reto que tendrá el equipo en el Grupo E.

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El conjunto cardenal enfrentará a Peñarol de Uruguay, Corinthians de Brasil y Platense de Argentina, en una zona que promete alta exigencia desde la primera fecha.

El técnico uruguayo no dudó en resaltar la dificultad del grupo, dejando claro que no habrá margen para confiarse. “Creo que en la copa no hay rival fácil. Todos han clasificado por méritos propios”, afirmó.

Pablo Repetto analiza a los rivales de Santa Fe

Para Repetto, uno de los factores más determinantes será el nivel de los rivales, especialmente el poderío económico del fútbol brasileño.

“El fútbol brasilero es el más fuerte económicamente. Quizá Corinthians no está en los 4 mejores, pero es un rival de nivel”, explicó.

Sobre Peñarol, destacó su historia y peso en el continente: “Peñarol, uno de los grandes de Uruguay”. Mientras que de Platense, aunque lo catalogó como el de menor recorrido internacional, también advirtió sobre su competitividad: “es un equipo argentino, una liga competitiva”.

El entrenador dejó claro que será un grupo muy equilibrado. “Será un grupo parejo. No va a ser fácil para nadie. Los momentos serán importantes y como todo en la Copa, las localías serán clave”, añadió, insistiendo en que hacerse fuerte en Bogotá será fundamental para avanzar.

El calendario y la clave para clasificar

Santa Fe iniciará su participación en la semana del 8 de abril recibiendo a Peñarol en El Campín. Luego visitará a Corinthians y Platense, antes de cerrar la fase de grupos con tres partidos que definirán su futuro.

“Todos queremos la Libertadores. Es el torneo más importante de América y todos le damos prioridad”, afirmó Repetto, quien también reconoció que el equipo debe mejorar en algunos aspectos para estar a la altura del desafío.

El fixture deja claro que Santa Fe tendrá que sumar puntos clave como local si quiere avanzar a octavos de final o, al menos, asegurar un cupo en la Copa Sudamericana.