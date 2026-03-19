Así quedó el fixture de Santa Fe en la Copa Libertadores 2026 en la fase de grupos

Independiente Santa Fe ya conoce su camino en la Copa Libertadores 2026. Luego del sorteo realizado por la Conmebol este jueves sobre las 6:00 p.m., el equipo ‘cardenal’ quedó listo para afrontar la fase de grupos, en la que buscará ser protagonista y avanzar a los octavos de final.

El club bogotano, que ingresó directamente a esta instancia tras consagrarse campeón de la Liga BetPlay 2025, partió desde el bombo 3 y ahora tendrá que medirse ante rivales exigentes en su grupo.

Rivales de Santa Fe en la Copa Libertadores 2026

Tras el sorteo, Santa Fe quedó ubicado en el grupo E junto a Peñarol (Uruguay) , Corinthians (Brasil) y Platense (Argentina), equipos que representan distintos retos tanto en casa como en condición de visitante.

El formato del torneo mantiene la tradicional fase de grupos con 32 equipos distribuidos en ocho zonas. Cada club disputará seis partidos, enfrentando a sus rivales en juegos de ida y vuelta.

Así quedó el fixture de Santa Fe en la fase de grupos

Con los rivales definidos, también se conoció el calendario que tendrá Santa Fe en esta fase. Los partidos se jugarán entre el 7 de abril y el 28 de mayo, en un calendario apretado que pondrá a prueba la regularidad del equipo.

El fixture quedó de la siguiente manera:

Semana del 8 de abril: Santa Fe vs Peñarol (Local)

Semana del 15 de abril: vs Cortinthians (Visitante)

Semana del 29 de abril: vs Platense (Visitante)

Semana del 6 de mayo: Santa Fe vs Cortinthians (Local)

Semana del 20 de mayo: Santa Fe vs Platense (Local)

Semana del 27 de mayo: vs Peñarol (Visitante).

Este calendario será clave para definir las aspiraciones del conjunto capitalino, que buscará sumar la mayor cantidad de puntos en casa y rescatar resultados importantes fuera de Bogotá.

Santa Fe inicia así un nuevo desafío internacional, con la ilusión intacta de avanzar y dejar en alto el nombre del fútbol colombiano en la Copa Libertadores 2026.