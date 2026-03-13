Santa Fe vuelve a jugar tras 17 días: hay novedades para enfrentar a Alianza

Independiente Santa Fe volverá a la competencia este sábado 14 de marzo cuando reciba a Alianza en el estadio El Campín, en un partido clave por la fecha 11 de la Liga BetPlay.

El encuentro marcará el regreso del equipo cardenal después de 17 días sin jugar, un periodo que ha servido para ajustar detalles y recuperar algunos futbolistas.

El conjunto bogotano no compite desde el pasado 25 de febrero, cuando cayó 1-2 ante Atlético Nacional en un partido que dejó polémica por algunas decisiones arbitrales. Desde entonces, el equipo ha tenido un largo descanso debido al calendario, tras haber adelantado su compromiso frente a Fortaleza.

Ahora, ante su hinchada, Santa Fe buscará reencontrarse con la victoria y salir del fondo de la tabla.

Santa Fe tendría caras nuevas para enfrentar a Alianza

Para este compromiso se esperan varias novedades en el equipo dirigido por Pablo Repetto. Aunque el club aún no ha anunciado la convocatoria oficial, existe expectativa por el posible debut de algunos de los últimos refuerzos.

Entre los nombres que podrían aparecer están Jader Obrian, Maximiliano Lovera y Mateo Puerta, futbolistas que llegaron recientemente al club y que todavía no han tenido minutos con la camiseta roja.

Durante los últimos días, el equipo ha trabajado intensamente para poner a punto a varios jugadores que no estaban al cien por ciento físicamente. Este tiempo sin competencia permitió que el grupo pudiera recuperarse y preparar mejor el partido ante Alianza.

La presencia de estos nuevos fichajes genera ilusión entre los aficionados, que esperan ver una versión más sólida del equipo en el campeonato.

Santa Fe también sufre una baja importante

No todas las noticias son positivas para el conjunto cardenal. El mediocampista Ewill Murillo, uno de los jugadores que venía destacándose en el equipo, fue operado recientemente por una lesión en su rodilla.

El futbolista estará fuera de las canchas durante aproximadamente un mes y medio, lo que representa una baja sensible para el mediocampo del equipo.

El partido entre Independiente Santa Fe y Alianza se disputará este sábado 14 de marzo a las 8:30 p. m. en el estadio El Campín, en un duelo que será determinante para las aspiraciones del cuadro bogotano en la Liga BetPlay.