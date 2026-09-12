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Pablo Repetto rompió el silencio sobre Yílmar Velásquez en Santa Fe: “Me exigió ser titular”

Pablo Repetto rompió el silencio sobre el caso Yílmar Velásquez en Santa Fe y explicó las razones que llevaron al jugador a ser apartado.

Sebastián Montañez

septiembre 12 de 2026
08:41 a. m.
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Independiente Santa Fe volvió a sumar de a tres en la Liga BetPlay después de vencer 1-0 a Deportes Tolima en El Campín.

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Sin embargo, más allá del resultado deportivo, uno de los temas que concentró la atención después del encuentro fue la situación de Yílmar Velásquez, quien durante la semana aseguró que fue apartado del plantel por diferencias con el cuerpo técnico.

El equipo cardenal consiguió la victoria gracias a Nahuel Bustos, quien marcó el único gol del compromiso al minuto 61. Con el triunfo, Santa Fe tomó impulso en el campeonato antes de afrontar sus próximos retos.

Pablo Repetto habló sobre el caso Yílmar Velásquez en Santa Fe

Tras el partido, Pablo Repetto dio su versión sobre lo sucedido con Velásquez y explicó las razones que llevaron al mediocampista a quedar apartado del grupo.

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“No es la primera vez que es apartado del grupo, el semestre pasado también se apartó”, señaló el entrenador.

Repetto aseguró que uno de los puntos que generó diferencias estuvo relacionado con la titularidad del futbolista.

“Me exigió que tenía que ser titular y no es posible, tenía que esperar su turno, como le ha tocado a todos”, manifestó.

Además, el entrenador cuestionó que el jugador hiciera pública la situación mediante sus redes sociales.

“Él decide publicar eso, algo que no estaba autorizado por el club. Todos estos temas se tratan de manejar en la interna, pero si él salió a publicar eso, yo también tengo que dar mi parte de la historia”.

¿Qué dijo Yílmar Velásquez sobre su situación en Santa Fe?

La controversia comenzó cuando Velásquez explicó en Instagram que había sido apartado debido a desacuerdos con el entrenador y aclaró que su ausencia de las convocatorias no estaba relacionada con una lesión.

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El mediocampista apenas ha disputado dos partidos durante el semestre y suma 96 minutos en cancha.

Repetto, por su parte, cerró su explicación con una frase contundente sobre el manejo del grupo: “Ningún jugador puede estar por encima del club”.

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