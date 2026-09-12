Cambio de última hora en el Festival Cordillera: artista internacional se enfermó y su presentación no está confirmada

Este sábado 12 de septiembre, fecha de inicio del Festival Cordillera, se confirmó un importante cambio de última hora en la programación debido a una afectación que sufrió uno de los artistas internacionales que estaba previsto para presentarse a las 4:30 de la tarde.

En el Instagram oficial del festival, se confirmó que el cantautor mexicano Ed Maverick no podrá realizar su presentación del día sábado por una infección aguda que lo obligó a ser trasladado a la Fundación Santa Fe para ser valorado por los médicos; su show tendría lugar en el escenario 'Aconcagua'.

Confirman cambio de artista para el mismo horario

En el comunicado, el festival también confirmó que en el horario que estaba programado el artista mexicano, ahora se presentará la cantante colombiana Nelda Piña: estará en el escenario de 4:30 a 5:30 de la tarde.

Festival Cordillera informó que, si la evolución de Ed Maverick lo permite, se intentará reprogramar su presentación para el domingo 13 de septiembre.

Desde Festival Cordillera le enviamos a Ed Maverick nuestros mejores deseos y apoyo para una pronta recuperación.

Principales artistas del Festival Cordillera para el domingo 13 de septiembre

Artistas como Caifanes, Ricky Martin, Andrés Cepeda, Kany García o Dr. Krapula serán los artistas de renombre que harán parte del cronograma del domingo 13 de septiembre en el festival.

Se espera confirmación oficial por parte de los organizadores para saber si el artista mexicano finalmente se presentará después de sus problemas de salud.

RELACIONADO TransMilenio ofrece rutas especiales para asistentes al Festival Cordillera 2026

El grupo colombiano Los De Adentro, por motivos logísticos y administrativos, también tuvo que cancelar su presentación que estaba programada para el domingo 13 de septiembre a las 4:00 p.m.