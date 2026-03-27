Santa Fe sumó su segunda victoria al hilo y se metió en la pelea por los ocho mejores: vea los goles

En una noche donde la lluvia amenazó con ser protagonista, fue el fútbol de Independiente Santa Fe el que terminó brillando. El equipo dirigido por Pablo Repetto llegó a Santander con la soga al cuello, necesitado de puntos para mantener viva la ilusión de clasificar a los cuadrangulares finales, y respondió con una de sus mejores actuaciones como visitante en lo que va del año.

El partido comenzó con una intensidad alta. El local, impulsado por su hinchada (y tras la polémica decisión de no permitir el ingreso de la barra visitante), intentó imponer condiciones desde el primer minuto. Sin embargo, Santa Fe se mostró ordenado y punzante en las transiciones.

La apertura del marcador llegó al minuto 22 a través de Luis Palacios, quien aprovechó un rebote tras un tiro de esquina para sacar un derechazo potente desde fuera del área que dejó sin opciones al portero rival.

La alegría "Cardenal" duró poco, pues el Bucaramanga reaccionó casi de inmediato. Al minuto 28, Aldaír Zárate firmó un auténtico golazo de media distancia para poner el 1-1 parcial. El resto del primer tiempo fue un duelo de ajedrez, con un Bucaramanga que tuvo el segundo en los pies de Luciano Pons, pero la falta de puntería mantuvo la paridad.

En la segunda mitad, Santa Fe demostró por qué es un equipo con historia. A pesar de los intentos del "Leopardo" por remontar, la defensa bogotana se mantuvo sólida. El golpe definitivo llegó gracias a la experiencia de su capitán y referente, Hugo Rodallega. El delantero, que venía de marcar en las jornadas previas, sentenció el 1-2 final, asegurando tres puntos de oro que catapultan a Santa Fe en la tabla de posiciones.

Con esta victoria, Santa Fe corta una racha negativa fuera de casa y llega a 18 puntos, quedando a un paso de los ocho clasificados. Por su parte, el Bucaramanga de Leonel Álvarez sufre un duro traspié y quedó en ese tren de equipos que pelean por los ocho.

Vea los goles de Santa Fe 2-1 Bucaramanga