Sorpresa en el ranking FIFA para Colombia a pesar de la derrota sufrida ante Croacia: así quedó

En un duelo que sirvió como termómetro de alta intensidad de cara a la Copa del Mundo 2026, la Selección Colombia cayó 1-2 ante su similar de Croacia en el Camping World Stadium de Orlando, Florida. El encuentro, disputado este jueves 26 de marzo, dejó sensaciones agridulces para el esquema dirigido por Néstor Lorenzo, que vio interrumpida su racha positiva ante uno de los rivales más tácticos del circuito europeo.

El inicio del partido fue prometedor para el conjunto cafetero. Apenas al minuto 2, Jhon Arias capitalizó una gran jugada colectiva para poner el 1-0 parcial, desatando la euforia de los miles de colombianos presentes en las gradas.

Sin embargo, la ventaja fue efímera; Croacia, fiel a su estilo resiliente, igualó las acciones al minuto 6 por intermedio del joven defensor Luka Vuskovic, quien aprovechó un rebote tras un tiro de esquina.

Antes de finalizar la primera etapa, al minuto 43, un error en la salida del guardameta Camilo Vargas permitió que Igor Matanovic cabeceara en solitario para decretar el 1-2 definitivo. Pese a que en el segundo tiempo figuras como Luis Díaz y James Rodríguez intentaron romper el cerrojo croata, la falta de definición y la solidez defensiva del equipo de Zlatko Dalic sellaron el marcador.

Así quedó Colombia en el ranking FIFA tras derrota

A pesar del resultado adverso en el campo, las noticias en las oficinas de la FIFA trajeron un bálsamo de tranquilidad para la delegación nacional. En la actualización del Ranking FIFA de marzo 2026, la Selección Colombia logró escalar una posición, ubicándose ahora en el puesto 13 del escalafón mundial.

Esta mejora no es producto de la combinación de resultados de terceros y la sólida base de puntos acumulada en los meses anteriores. En esta ocasión, Colombia se vio beneficiada por el descenso de Senegal, que cayó a la posición 14, permitiendo que el equipo tricolor ganara terreno en la tabla general.

Con 1701.30 puntos, Colombia se mantiene como la tercera mejor selección de la CONMEBOL, solo por detrás de las potencias continentales Argentina y Brasil.

Este ascenso llega en un momento psicológico clave. Aunque la derrota ante Croacia dejó deudas en el funcionamiento defensivo, estar dentro del Top 15 mundial ratifica que el proceso de Lorenzo sigue siendo uno de los más competitivos del planeta.

Ahora, el equipo se prepara para viajar a Europa, donde enfrentará a Francia el próximo domingo 29 de marzo, un reto de máxima exigencia que pondrá a prueba la capacidad de reacción del grupo tras el traspié en suelo estadounidense.