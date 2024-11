Santa Fe vs. Millonarios tendrá atípico horario en cuadrangulares por concierto en El Campín

La Liga BetPlay 2024-II entra en su fase decisiva con los cuadrangulares semifinales, y el Grupo A promete emociones intensas.

Entre los encuentros más esperados está el clásico capitalino entre Independiente Santa Fe y Millonarios, que será clave en la lucha por un cupo en la gran final. Sin embargo, este enfrentamiento tendrá un horario atípico debido a un evento musical en el estadio El Campín.

Iron Maiden altera la programación del clásico capitalino

El primer duelo entre Santa Fe y Millonarios en esta etapa del torneo está programado para la fecha 2, con Santa Fe como local.

Originalmente estaba previsto para el fin de semana del 23 o 24 de noviembre; no obstante, el partido deberá reprogramarse debido al concierto de Iron Maiden, que se llevará a cabo el domingo 24 de noviembre en El Campín.

Según las primeras confirmaciones, el clásico se disputará el lunes 25 de noviembre a las 8:00 p.m., lo que obligará a los hinchas de ambos equipos a ajustar sus agendas para acompañar a sus clubes en un horario poco habitual para este tipo de enfrentamientos.

El calendario previo de Santa Fe y Millonarios previo al clásico

Antes de enfrentarse en el clásico bogotano, ambos equipos tendrán compromisos de alto nivel en la fecha 1 de los cuadrangulares.

Millonarios abrirá su participación recibiendo al Deportivo Pasto en El Campín el miércoles 20 de noviembre, mientras que Santa Fe viajará a Medellín para medirse contra Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot ese mismo día.

El clásico Santa Fe vs. Millonarios no solo representa uno de los duelos más importantes del fútbol colombiano, sino que también será un punto decisivo en la carrera por el título. Ahora, con el cambio de horario confirmado, los fanáticos deberán reprogramarse. Hasta el momento, Dimayor no lo ha hecho oficial.