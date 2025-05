Arquero de Santa Fe calentó el clásico ante Millonarios: habló de títulos internacionales

El arquero de Santa Fe , Andrés Mosquera Marmolejo , avivó la previa del clásico capitalino con una frase que no cayó bien en la hinchada azul.

El ambiente de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-I ya se empieza a sentir con fuerza, especialmente en Bogotá, donde Santa Fe y Millonarios comparten el Grupo B.

Y es que justo antes de que ruede el balón en el clásico capitalino, Andrés Mosquera Marmolejo, arquero titular del cuadro 'Cardenal', subió la polémica con una declaración que rápidamente se hizo viral.

Durante la atención a los medios de este martes 27 de mayo, Mosquera Marmolejo aprovechó para enviar un mensaje directo, comparando los logros internacionales de Santa Fe, Nacional y Once Caldas con la sequía de Millonarios en este tipo de competencias.

"Cada uno vive lo que ha logrado. Está Nacional campeón de Copa Libertadores (1989 y 2016), Once, campeón de Libertadores (2004) y nosotros campeón de Sudamericana (2015). (Millonarios) ellos no han conseguido un distintivo de esa manera, pero están en el grupo y es un rival muy fuerte. Del pasado no se vive", dijo el guardameta.

Santa Fe quiere comenzar con pie derecho

Las palabras del arquero, lejos de pasar desapercibidas, generaron reacciones divididas. Mientras que los hinchas de Santa Fe, Nacional y Once Caldas aplaudieron el gesto, la hinchada de Millonarios no tardó en responder en redes sociales, recordando sus múltiples títulos locales y su reciente solidez en torneos nacionales.

Este comentario se da en medio de la preparación para el clásico bogotano que abre el grupo B de los cuadrangulares. El partido se disputará el domingo 1 de junio a las 4:05 pm, en un duelo que promete fuertes emociones tanto dentro como fuera de la cancha.

Además de lo anterior, Marmolejo aprovechó para hablar del duro revés que vivió Santa Fe en la última fecha, tras caer 6-1 frente a Alianza FC.

"Pedimos disculpas por el resultado del fin de semana, esto no refleja lo que somos. Esperamos el acompañamiento y el aliento como lo vienen haciendo estos últimos partidos", concluyó.