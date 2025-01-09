CANAL RCN
Deportes

Santa Fe perdió en El Campín ante Once Caldas y se aleja de los ocho: vea los goles

Santa Fe perdió 2-1 con Once Caldas en El Campín y salió de los ocho en la Liga BetPlay 2025-II. Vea aquí los goles del partido.

Santa Fe vs. Once Caldas
Foto: Santa Fe oficial

Noticias RCN

septiembre 01 de 2025
09:27 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La noche en el estadio El Campín no terminó de la mejor manera para Independiente Santa Fe, que cayó como local ante Once Caldas en un duelo correspondiente a la fecha 9 de la Liga BetPlay 2025-II.

Comunicado oficial del América de Cali: salida de Gabriel Raimondi y anuncio de su reemplazo
RELACIONADO

Comunicado oficial del América de Cali: salida de Gabriel Raimondi y anuncio de su reemplazo

El resultado dejó al equipo bogotano fuera del grupo de los ocho, aumentando la presión de cara al clásico capitalino contra Millonarios.

Los goles de Once Caldas y Santa Fe en El Campín

El visitante sorprendió temprano. Apenas al minuto 7', Michael Barrios abrió el marcador desde el punto penalti, luego de una infracción cometida dentro del área por Víctor Moreno.

La reacción cardenal llegó en la última jugada del primer tiempo por medio de Santiago Mosquera, quien igualó el marcador 1-1 con una buena definición tras asistencia de Elvis Perlaza, lo que le dio aire al equipo de Jorge Bava.

Santa Fe espera por fichaje que llega desde el extranjero: el jugador ya se despidió de su club
RELACIONADO

Santa Fe espera por fichaje que llega desde el extranjero: el jugador ya se despidió de su club

En el complemento, Once Caldas volvió a desequilibrar. Al minuto 54, otra vez Michael Barrios se hizo presente con un golazo al colgar al portero Andrés Mosquera Marmolejo, decretando el 1-2 definitivo.

Santa Fe se complica en la tabla

La segunda parte también marcó el regreso de Hugo Rodallega, quien volvió a jugar con Santa Fe tras su recordado gol del título frente a Medellín el pasado 29 de junio. Sin embargo, ni su ingreso ni los intentos ofensivos del León fueron suficientes para revertir la historia.

Con esta derrota, Santa Fe se ubica en la novena posición con 12 puntos, quedando momentáneamente fuera de los ocho clasificados.

La próxima gran cita será el clásico capitalino contra Millonarios, programado para el 9 de septiembre (8:30 p.m.), un partido que se perfila como decisivo para recuperar confianza y meterse nuevamente en la pelea por la clasificación.

Once Caldas, por su parte, sumó tres puntos de oro en Bogotá y ratifica su buen momento en el campeonato.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

América de Cali

Comunicado oficial del América de Cali: salida de Gabriel Raimondi y anuncio de su reemplazo

Millonarios

Millonarios fue sancionado por la protesta del lanzamiento de zapatos

Mercado de Fichajes

¡Ya es oficial! Así fue presentado Yeison Guzmán: contrato hasta 2027

Otras Noticias

Bogotá

Alcalde Galán retiró la reforma tributaria distrital que presentó en el Concejo de Bogotá

El Gobierno distrital afirmó que insistirá en su aprobación con diálogo técnico.

Resultados lotería

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 1 de septiembre de 2025

Consulta los resultados oficiales de la Lotería de Cundinamarca y la Lotería del Tolima del lunes 1 de septiembre de 2025. Verifica si tu número es ganador y conoce los premios.

Estados Unidos

La muerte de un niño de 11 años por "tocar timbre y correr" alertó a las autoridades

Alimentos

Ibai abre debate con su nuevo mundial de desayunos: políticos colombianos se sumaron al dilema

Enfermedades

Más de 100 mil agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia en Colombia