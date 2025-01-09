Santa Fe perdió en El Campín ante Once Caldas y se aleja de los ocho: vea los goles

La noche en el estadio El Campín no terminó de la mejor manera para Independiente Santa Fe, que cayó como local ante Once Caldas en un duelo correspondiente a la fecha 9 de la Liga BetPlay 2025-II.

El resultado dejó al equipo bogotano fuera del grupo de los ocho, aumentando la presión de cara al clásico capitalino contra Millonarios.

Los goles de Once Caldas y Santa Fe en El Campín

El visitante sorprendió temprano. Apenas al minuto 7', Michael Barrios abrió el marcador desde el punto penalti, luego de una infracción cometida dentro del área por Víctor Moreno.

La reacción cardenal llegó en la última jugada del primer tiempo por medio de Santiago Mosquera, quien igualó el marcador 1-1 con una buena definición tras asistencia de Elvis Perlaza, lo que le dio aire al equipo de Jorge Bava.

En el complemento, Once Caldas volvió a desequilibrar. Al minuto 54, otra vez Michael Barrios se hizo presente con un golazo al colgar al portero Andrés Mosquera Marmolejo, decretando el 1-2 definitivo.

Santa Fe se complica en la tabla

La segunda parte también marcó el regreso de Hugo Rodallega, quien volvió a jugar con Santa Fe tras su recordado gol del título frente a Medellín el pasado 29 de junio. Sin embargo, ni su ingreso ni los intentos ofensivos del León fueron suficientes para revertir la historia.

Con esta derrota, Santa Fe se ubica en la novena posición con 12 puntos, quedando momentáneamente fuera de los ocho clasificados.

La próxima gran cita será el clásico capitalino contra Millonarios, programado para el 9 de septiembre (8:30 p.m.), un partido que se perfila como decisivo para recuperar confianza y meterse nuevamente en la pelea por la clasificación.

Once Caldas, por su parte, sumó tres puntos de oro en Bogotá y ratifica su buen momento en el campeonato.