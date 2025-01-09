CANAL RCN
Deportes

Comunicado oficial del América de Cali: salida de Gabriel Raimondi y anuncio de su reemplazo

América de Cali confirmó en comunicado oficial la salida de Gabriel Raimondi y anunció a Alex Escobar como técnico interino.

América de Cali confirmó la salida de Gabriel Raimondi
Foto: América de Cali

Noticias RCN

septiembre 01 de 2025
07:00 p. m.
El América de Calivolvió a ser noticia este lunes tras confirmar la salida de su entrenador, Gabriel Raimondi, quien no continuará al frente del equipo luego de los últimos resultados adversos tanto en la liga local como en torneos internacionales.

La decisión fue anunciada mediante un comunicado oficial en el que también se dio a conocer el nombre del técnico que asumirá de manera interina.

América confirmó la salida de Raimondi

En el documento publicado por el club se lee: “América de Cali informa a su afición, medios de comunicación y opinión pública en general que, tras una decisión tomada de mutuo acuerdo, Gabriel Raimondi finalizó su vínculo como director técnico de nuestro equipo profesional. Agradecemos al profesor Raimondi y a su cuerpo técnico por el compromiso y la disposición en su etapa en la institución. Les deseamos éxitos en sus futuros retos profesionales”.

La noticia no sorprendió a gran parte de la hinchada, que ya venía mostrando inconformismo por los recientes resultados y el rendimiento del plantel.

Alex Escobar asumirá de manera interina

La directiva escarlata también confirmó quién estará al mando en los próximos compromisos.

“De manera interina, el plantel estará a cargo del profesor Alex Escobar, como director técnico. Sus asistentes serán Carlos Hernández y Harold Viáfara. En los próximos días anunciaremos el nuevo cuerpo técnico que asumirá la dirección de nuestro proyecto deportivo en la presente temporada”.

Con este anuncio, Escobar tendrá la responsabilidad de recomponer el camino mientras se define al nuevo entrenador en propiedad.

Entre los nombres que más suenan aparece con fuerza el del argentino Juan Cruz Real, quien ya tuvo un paso por el club y dejó huella con un título en 2020 ante Santa Fe.

