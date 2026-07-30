Santa Fe vs. River: ya hay fechas para los octavos de la Sudamericana

Independiente Santa Fe ya conoce cuándo volverá a la acción en la Copa Sudamericana 2026. Tras eliminar con autoridad a Caracas FC, el equipo bogotano enfrentará a River Plate en una de las llaves más atractivas de los octavos de final. La Conmebol confirmó las fechas de ambos compromisos.

Después de superar sin inconvenientes a Caracas FC, Independiente Santa Fe tendrá ahora un desafío de máxima exigencia en la Copa Sudamericana. El conjunto cardenal se medirá con River Plate, uno de los grandes del continente, en una serie que ya tiene calendario definido.

Santa Fe aseguró su clasificación con una goleada 3-0 en Venezuela, gracias a los tantos de Nahuel Bustos, el autogol de Ángel Figueroa y la anotación de Franco Fagúndez, resultado que dejó un contundente 5-0 en el marcador global, tras el 2-0 conseguido previamente en El Campín.

¿Cuándo juegan Santa Fe y River por los octavos de final?

La Conmebol confirmó que el partido de ida se disputará el miércoles 12 de agosto de 2026 en el estadio El Campín, de Bogotá.

La serie se definirá una semana después, el miércoles 19 de agosto, cuando ambos equipos se enfrenten en el estadio Más Monumental, en Buenos Aires, donde River Plate buscará aprovechar su condición de local para avanzar a la siguiente ronda.

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El conjunto argentino obtuvo su clasificación directa a los octavos de final luego de terminar como líder del Grupo H, mientras que Santa Fe llegó a esta instancia tras disputar el repechaje entre equipos provenientes de la Copa Libertadores.

¿Cómo llegan Santa Fe y River a esta serie?

El equipo bogotano llega con el nivel alto tras derrotar a Caracas. Después de finalizar tercero en el Grupo E de la Copa Libertadores, con ocho puntos, encontró una nueva oportunidad en la Sudamericana y respondió con una sólida eliminación sobre Caracas FC.

River cayó 1 a 0 en su visita a Gimnasia de La Plata por la segunda fecha del Torneo Clausura y agravó su mal arranque del segundo semestre, en el que también perdió frente a Barracas Central en el debut y quedó eliminado de la Copa Argentina ante Aldosivi.

El cruce promete ser uno de los más atractivos de los octavos de final, al enfrentar a uno de los clubes más tradicionales del fútbol colombiano con uno de los gigantes del continente.

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Santa Fe buscará hacerse fuerte en Bogotá para llegar con opciones a Buenos Aires, mientras que River intentará imponer su experiencia internacional en una serie que desde ya genera gran expectativa entre las dos aficiones.