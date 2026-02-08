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Cometer o forzar a otros a cometer delitos cibernéticos será pagado con pena de muerte en este país

Las víctimas de estas redes son abordadas con falsas promesas de inversión en criptomonedas o engaños de personas que dicen estar en busca de una relación sentimental.

Foto: Gemini AI
Foto: Gemini AI

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AFP

agosto 02 de 2026
09:27 p. m.
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Hasta con la pena capital será castigada la retención violenta y la coacción de personas para obligarlas a operar en los centros de ciberestafas en Birmania.

La drástica medida quedó ratificada tras la aprobación del "Proyecto de Ley contra las Estafas en Línea", marco legal que se convierte en la primera legislación dictada bajo la administración del exjefe de la junta militar, Min Aung Hlaing.

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¿En qué casos se aplicará la cadena perpetua?

El dictamen, cuya máxima sanción se aplicará de forma directa si los abusos o el cautiverio derivan en la muerte de una víctima, abarca penas que van desde los 10 años de prisión hasta la cadena perpetua por cometer actos de violencia, tortura o arrestos ilegales orientados a forzar a terceros a delinquir en la red.

Asimismo, la normativa fija la cadena perpetua como castigo máximo tanto para los líderes u operadores de estos complejos fraudulentos como para quienes ejecuten estafas mediante el uso de criptomonedas.

Según confirmó a la agencia AFP el diputado Aye Chan, la inclusión de la pena de muerte no sufrió alteraciones durante el debate parlamentario:

"No hubo muchos cambios significativos en el proyecto de ley propuesto tras las discusiones entre la Cámara Baja y la Cámara Alta. Las partes importantes del proyecto de ley se mantuvieron iguales".

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¿Cómo operan las redes de ciberestafa en Birmania?

La luz verde sobre el texto legislativo se dio a conocer mediante una transmisión televisiva en vivo a cargo de Aung Lin Dwe, jefe del Parlamento de la Unión, tras concluir una sesión conjunta de ambas cámaras en la capital durante la última semana de julio de 2026.

Con esta acción, el parlamento respaldado por las Fuerzas Armadas busca frenar una industria ilícita que ha proliferado en medio del conflicto armado que devasta al país. Estos entramados delictivos, integrados en la próspera red de fraude digital del sudeste asiático, emplean técnicas de manipulación afectiva y falsas oportunidades de inversión en divisas digitales para captar y despojar de sus fondos a usuarios a nivel global.

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