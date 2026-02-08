Claudia Benavides fue designada como ministra de Ciencia y Tecnología

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció a Claudia Benavides Salazar como ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación. Dijo que la selección se realizó a través del Banco de Talentos, que impulsa su gobierno, bajo criterios estrictos de mérito, preparación y experiencia profesional.

"El Banco de Talentos empieza a dar frutos. La primera ministra de Estado que llega a tan alto cargo habiéndose inscrito en la plataforma de la patria milagro. Esto no tiene antecedentes (...) Ella junto con casi 300.000 colombianos se inscribió en nuestra plataforma y de allí, sin haberla visto nunca en mi vida, salió su nombre", aseguró De la Espriella.

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Benavides tendrá la responsabilidad de "recuperar la confianza de los científicos e investigadores, fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y lograr que el conocimiento se traduzca en soluciones para las comunidades, oportunidades para las empresas y desarrollo para las regiones".

Y es que según un comunicado del gobierno electo, entre los objetivos de la nueva administración se encuentra consolidar una política de Estado con reglas estables que proporcionen seguridad a la inversión en investigación y desarrollo. Además, se busca promover una mayor inversión tanto pública como privada en ciencia, tecnología e innovación.

¿Quién es Claudia Benavides, nueva ministra de Ciencia y Tecnología?

Claudia Benavides Salazar es ingeniera industrial de la Universidad Nacional y tiene 25 años de experiencia en estructuración de proyectos empresariales.

Oriunda de Pasto y adoptada por Manizales, es magíster en creatividad e innovación en las organizaciones y doctora en competitividad empresarial y territorial, innovación y sostenibilidad por la Universidad de Deusto en el País Vasco, España.

La nueva ministra asume tres retos fundamentales: "recuperar la confianza de los científicos e investigadores en las convocatorias que se hacen por parte del ministerio, reconfigurar el sistema nacional de ciencia y tecnología; propender por la transferencia de conocimiento al sector empresarial y proteger socialmente el conocimiento".

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Su trayectoria profesional incluye la dirección ejecutiva de Incubar Manizales, la presidencia de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de la Economía de la Longevidad. También se ha desempeñado como docente universitaria en Caldas, Manizales y Tecnológica de Pereira.

Ha trabajado en proyectos con enfoque de género, economía de la longevidad y bienestar humano, desarrollando experiencia en emprendimientos tradicionales y digitales.

Actualmente es columnista en el Diario La Patria, de Manizales.

"Un ministerio convertido en motor de la transformación productiva del país"

En un comunicado, Benavides Salazar afirmó que en cuatro años se imagina "un ministerio convertido en motor de la transformación productiva del país con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación consolidado como una verdadera política de Estado, reglas estables y confianza recuperada , con la innovación llegando de forma concreta a las empresas, a los territorios y al bienestar de la gente".

Además estableció la meta ambiciosa de elevar la inversión en ciencia, pública y privada, hacia una senda creciente que acerque al país al 1% del PIB, apalancando sobre todo la inversión privada.