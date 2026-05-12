Millonarios analiza fichaje de futbolista estrella que pasó por América de Cali

El nombre de Duván Vergara comenzó a sonar con fuerza en Millonarios de cara al próximo mercado de fichajes. Según reveló Adrián Magnoli, el extremo colombiano interesa al cuerpo técnico encabezado por Fabián Bustos para reforzar la zona ofensiva del equipo embajador.

Aunque por ahora no existe una negociación oficial confirmada, el jugador que brilló en América de Cali ya estaría siendo evaluado por la dirección deportiva del club bogotano.

¿Por qué Millonarios quiere fichar a Duván Vergara?

La posible llegada de Duván Vergara responde a la intención de Millonarios de fortalecer las bandas y aumentar el peso ofensivo del plantel para la próxima temporada.

Magnoli aseguró que el atacante es un perfil que gusta dentro del entorno del club azul y que su nombre ya aparece entre las opciones analizadas por el cuerpo técnico.

“Es un nombre que gusta mucho… Duván Vergara interesa en el ambiente de Millonarios”, afirmó el periodista deportivo durante el debate sobre posibles movimientos del mercado de pases en el fútbol colombiano.

El técnico Fabián Bustos vería en Vergara un futbolista capaz de marcar diferencias en velocidad, desequilibrio y capacidad de uno contra uno, características que el equipo considera importantes para potenciar su ataque.

Además, calificó una eventual llegada del extremo como un “salto de calidad”, teniendo en cuenta la experiencia y jerarquía que ha mostrado tanto en Colombia como en el exterior.

¿Cómo le fue a Duván Vergara en América de Cali?

Duván Vergara tuvo uno de los mejores momentos de su carrera con América de Cali, donde se convirtió en una de las figuras ofensivas del equipo escarlata gracias a su velocidad y capacidad goleadora.

El extremo logró destacarse en Liga BetPlay y competiciones internacionales, ganándose reconocimiento como uno de los jugadores más desequilibrantes del fútbol colombiano durante su paso por el conjunto vallecaucano.

Su rendimiento lo llevó posteriormente al fútbol argentino, consolidando un perfil atractivo para cualquier club del país que busque experiencia y peso ofensivo en ataque.

Por ahora, Millonarios no ha oficializado contactos ni negociaciones, pero el interés por el jugador empieza a generar expectativa entre los hinchas azules en plena preparación del próximo mercado de fichajes.