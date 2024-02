Un campeón del mundo: Sao Paulo ya tendría decidido el reemplazo de James Rodríguez

La salida de James Rodríguez de Sao Paulo sigue sin ver luz verde. El colombiano continúa entrenándose a la espera de que el club encuentre una solución para pagarle los salarios atrasados que le debe y así poder concretar la rescisión de contrato.

Mientras, el zurdo entrena sin problemas en la sede deportiva del club, aunque no hace parte de los entrenamientos tácticos bajo las órdenes del entrenador Thiago Carpini. Al mismo tiempo, sus representantes buscan un nuevo destino para no perder ritmo y seguir jugando este primer semestre del año.

Uno de los clubes que lo buscaba era Banfield, como el propio DT Julio Falcioni lo reveló en rueda de prensa. Pero a pesar de que sí hubo contactos reales, un alto directivo del 'Taladro' le reveló a Noticias RCN que James agradeció la propuesta, pero respondió que este no es el momento de volver, pues la decisión no depende exclusivamente de él, sino también de su familia y de su entorno, que creen que por ahora hay mejores destinos que regresar a Argentina.

Di María, el objetivo de Sao Paulo para reemplazar a James Rodríguez

Así como Rodríguez ya está buscando un nuevo equipo, en Sao Paulo también están analizando diferentes opciones para reemplazarlo, y tienen pensado hacerlo con un jugador de mucho recorrido y altura. De acuerdo al medio brasileño Lance!, los directivos del club tienen como objetivo contratar a Ángel Di María, aunque eso no sería ahora mismo sino a mitad de año, cuando el argentino salga libre de Benfica.

Aunque en Brasil algunos miran con escepticismo este posible golpe que podría dar el 'tricolor paulista', el presidente Julio Casares aseguró que así ha pasado antes de que confirmaran fichajes de renombre como el de Lucas Moura, por lo que no le preocupa, aunque dejó claro que si bien Di María sí es de su interés, por ahora no hay nada avanzado.

"No hay nada planeado. Lucas regresó este año. Muchos dudaron. Calleri, Rafinha, Arboleda, todos fueron grandes fichajes. Porque la renovación del contrato es una gran contratación. Pero te aviso: a veces aparece un jugador en el que ni siquiera estamos pensando. Sí, apareció Di María. ¿Quién no querría tener un jugador como él? Pero no hay nada. Ahora el fútbol es dinámico. Un día es diferente del siguiente", dijo Casares en diálogo con el diario Folha.

El obstáculo de Sao Paulo para fichar a Di María

Aún así, Sao Paulo no la tendrá fácil para contratar a Ángel Di María, pues el jugador ha expresado en diferentes ocasiones que en caso de no renovar con Benfica, sería para regresar a Rosario Central, el equipo de su corazón, ya que lo quiere hacer en plenitud de condiciones y no solo por la emotividad para retirarse.

