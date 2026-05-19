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Millonarios deja escapar el triunfo ante Sao Paulo y hace cuentas en Copa Sudamericana

El equipo bogotano llegó al estadio Morumbí y logró sumar un punto que será clave pensando en la última fecha de la fase de grupos.

Millonarios Sao Paulo
FOTO: AFP

Noticias RCN

mayo 19 de 2026
09:28 p. m.
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Millonarios pudo dar un golpe contundente en la fase de grupos de la Copa Sudamericana en su visita a Sao Paulo en el estadio Morumbí, pues tuvo la posibilidad de ganar sobre los últimos minutos gracias a un penal, pero no hubo contundencia y les tocó conformarse con un empate.

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El cuadro bogotano comenzó abajo en el marcador gracias a un grosero error de Diego Novoa en el arco que le dio la ventaja a los locales. El juego se mantuvo con pocas emociones, pero sobre el final Millonarios logró irse encima y con más lucha que fútbol, consiguió el empate gracias a una acción individual de Jorge Cabezas Hurtado.

Al minuto 87, hubo una falta sobre Alex Castro en el área y el juez central pitó penalti a favor de Millonarios. Rodrigo Contreras tuvo en sus pies la victoria del equipo colombiano, pero falló en la ejecución y mandó el balón por encima del arco, lo que fijó el empate definitivo.

Las cuentas de Millonarios para clasificar a octavos de final de Copa Sudamericana

Tras este empate, que igual es positivo para Millonarios, el equipo es segundo de su grupo con 8 puntos, a falta de que O'Higgins de Chile y Boston River de Uruguay jueguen su partido por la fecha 5. Es decir, dependerá de este resultado las cuentas finales de los 'Embajadores'.

Lo cierto, es que un triunfo en 'El Campín' ante el cuadro chileno en la fecha 6 los clasificará por lo menos a la fase de Play-Offs como segundos de grupo, pero si Sao Paulo deja puntos en el camino, es posible la clasificación directa a octavos de final.

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