Santa Fe venció a Platense y sigue con vida en la Libertadores: así puede clasificar a octavos

Independiente Santa Fe consiguió una victoria clave en la Copa Libertadores 2026 al derrotar 2-1 a Platense de Argentina en el estadio El Campín de Bogotá, en un partido sufrido pero vital para seguir con vida en el torneo continental.

El conjunto cardenal logró su primer triunfo en la fase de grupos y mantiene la ilusión de avanzar a los octavos de final.

Santa Fe vs Platense: victoria sufrida en Bogotá

El equipo dirigido por Santa Fe no tuvo su mejor presentación, pero fue efectivo en los momentos decisivos. El primer gol llegó por medio de Iván Scarpeta, quien abrió el marcador con un remate de cabeza.

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Más adelante, Hugo Rodallega amplió la ventaja al minuto 70 tras una gran jugada colectiva del “León”, que por momentos mostró mejor conexión en ataque.

Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Apenas dos minutos después, Platense reaccionó con el descuento de Agustín Lotti, aprovechando un descuido en la defensa cardenal. Ese gol puso tensión en el tramo final del compromiso, obligando a Santa Fe a cerrar filas y resistir la presión del equipo argentino, que llegó a Bogotá con la obligación de sumar.

A pesar de las dudas en algunos pasajes del juego, Santa Fe logró sostener el resultado y sumar tres puntos fundamentales en casa.

Las cuentas de Santa Fe para clasificar a octavos de final

Con esta victoria, Independiente Santa Fe llegó a 5 puntos en el grupo y sigue con opciones matemáticas de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, el panorama aún depende de otros resultados.

El equipo cardenal necesita que Corinthians derrote a Peñarol este miércoles para llegar con vida a la última fecha. Allí se definirá todo, pues Santa Fe deberá visitar a Peñarol en Uruguay, mientras que Platense enfrentará a Corinthians en Brasil.

La tabla parcial deja a Corinthians con 10 puntos, Platense con 7, Santa Fe con 5 y Peñarol con 2. El margen es corto, y el “León” está obligado a sumar en la última jornada para seguir soñando en la Libertadores o, en su defecto, quedarse en el tercer lugar para ir a Sudamericana.