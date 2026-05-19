Diego Novoa y tremendo 'blooper' con Millonarios en pleno Morumbí ante Sao Paulo

Millonarios busca clasificarse a los octavos de final de la Copa Sudamericana y enfrentaba un reto clave al visitar a Sao Paulo en pleno estadio Morumbí, donde tenían la obligación de sumar para no complicarse en la sexta fecha.

Sin embargo, el equipo no pudo sostener el arco en cero ni 10 minutos y comenzaron perdiendo en Brasil. Eso sí, aunque el tanto del equipo local se dio tras un decente remate de Luciano da Rocha, la complicidad de Diego Novoa fue evidente.

El error de Diego Novoa en Brasil

El '10' de Sao Paulo sacó un potente remate de media distancia con la pierna zurda, pero Novoa estaba bien ubicado y el balón fue directo hacia sus manos. No obstante, el guardameta bogotano no tuvo la suficiente firmeza y el balón se le pasó cuando parecía controlado.

Novoa, quien es el portero titular en Millonarios, tampoco ha podido mostrar la seguridad que necesita el equipo, luego de que por un error de Guillermo de Amores en la Liga BetPlay, el equipo quedara eliminado en la fase de todos contra todos.