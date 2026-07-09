Francia le ganó 2-0 a Marruecos y es el primer semifinalista del Mundial 2026: reviva los GOLAZOS

Francia y Marruecos se enfrentaron este jueves 9 de julio de 2026, en el Estadio Boston, desde las 3:00 de la tarde (hora de Colombia).

Los dirigidos por Deschamps impusieron las condiciones de principio a fin y pudieron abrir el marcador en el primer tiempo, pero el arquero Bounou le atajó un penalti a Mbappé en el minuto 27.

Sin embargo, Francia no decayó, sino que continuó yendo al ataque constantemente y, exactamente en el minuto 60, Kylian Mbappé se inventó un golazo para romper el 0-0.

Además, tan solo seis minutos después, Kylian se juntó con Dembélé y el extremo del PSG estiró la ventaja y celebró el 2-0 definitivo.

En consecuencia, Francia se convirtió en el primer semifinalista del Mundial 2026 y ahora tiene que esperar por el vencedor del cruce entre España vs. Bélgica.

En video: estos fueron los GOLAZOS con los que Francia le ganó a Marruecos en el Mundial 2026

En el minuto 60, tras un despeje de Marruecos, Rabiot ganó el rebote, Doué controló para juntarse con Mbappé y Kylian remató desde el borde del área hacia la mano izquierda de Bounou para abrir el marcador.

Posteriormente, en el minuto 65, Dembélé recibió el balón en la mitad de la cancha, aceleró, se perfiló para rematar y, luego de desenfundar un derechazo potente hacia la mano izquierda de Bounou, venció el arco marroquí y festejó el 2-0.

¿Cuándo vuelve a jugar Francia en el Mundial 2026?

La selección francesa volverá a tener actividad el próximo martes 14 de julio de 2026.

RELACIONADO Kylian Mbappé marcó golazo que le dio la ventaja a Francia ante Marruecos

Su partido por las semifinales de la Copa del Mundo se jugará en el Estadio Dallas, situado en Arlington, Estados Unidos, a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia).

Además, su rival quedará definido el viernes 10 de julio, después de que España y Bélgica se enfrenten en el Estadio Los Ángeles, en Inglewood, Estados Unidos, a las 2:00 de la tarde (hora colombiana).