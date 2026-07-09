¡El dólar alcanzó un precio impresionante en el cierre de hoy 9 de julio de 2026! ¿Cuál fue?

El precio del dólar en Colombia abrió este 9 de julio de 2026 en 3.335,200 pesos, según el análisis del Banco de la República.

Sin embargo, bajó constantemente a lo largo de la jornada y, finalmente, cerró por debajo de la barrera de los 3.300 pesos.

¿Qué tanto bajó respecto al precio de apertura? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 9 de julio de 2026

A la 1:00 de la tarde de este 9 de julio de 2026, el Banco de la República notificó que el precio de cierre fue 3.287,600 pesos.

Es decir que, respecto al primer precio que tuvo la divisa estadounidense en la mañana de este jueves, hubo un descenso de 47,6 pesos.

Asimismo, en medio de ese panorama, la Tasa Promedio del Mercado se ha situado en 3.305,661 pesos.

¿Cómo se están comprando y vendiendo los dólares en las casas de cambio?

En promedio, desde las primeras horas de este 9 de julio de 2026, se han identificado las siguientes tarifas en las casas de cambio:

Bogotá: 3.450 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.590 pesos para que los vendan.

Cali: 3.350 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.600 pesos para que los vendan.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.

Medellín: 3.490 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.600 pesos para que los vendan.

¿Cuáles han sido las últimas Tasas Representativas del Mercado del dólar?

A lo largo de esta semana, la Tasa Representativa del Mercado siempre se ha mantenido por debajo de los 3.400 pesos.

Los cambios que se han registrado han sido los siguientes: