CANAL RCN
Economía

¡El dólar alcanzó un precio impresionante en el cierre de hoy 9 de julio de 2026! ¿Cuál fue?

Descubra el precio exacto con el que cerró el dólar en Colombia hoy 9 de julio de 2026.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

julio 09 de 2026
04:41 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El precio del dólar en Colombia abrió este 9 de julio de 2026 en 3.335,200 pesos, según el análisis del Banco de la República.

Sin embargo, bajó constantemente a lo largo de la jornada y, finalmente, cerró por debajo de la barrera de los 3.300 pesos.

Dólar en Colombia hoy, 9 de julio de 2026: se cotizó en niveles que no se veían desde 2020
RELACIONADO

Dólar en Colombia hoy, 9 de julio de 2026: se cotizó en niveles que no se veían desde 2020

¿Qué tanto bajó respecto al precio de apertura? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 9 de julio de 2026

A la 1:00 de la tarde de este 9 de julio de 2026, el Banco de la República notificó que el precio de cierre fue 3.287,600 pesos.

Es decir que, respecto al primer precio que tuvo la divisa estadounidense en la mañana de este jueves, hubo un descenso de 47,6 pesos.

Asimismo, en medio de ese panorama, la Tasa Promedio del Mercado se ha situado en 3.305,661 pesos.

¿Cómo se están comprando y vendiendo los dólares en las casas de cambio?

En promedio, desde las primeras horas de este 9 de julio de 2026, se han identificado las siguientes tarifas en las casas de cambio:

  • Bogotá: 3.450 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.590 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.350 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.600 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.490 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.600 pesos para que los vendan.

¿Cuáles han sido las últimas Tasas Representativas del Mercado del dólar?

A lo largo de esta semana, la Tasa Representativa del Mercado siempre se ha mantenido por debajo de los 3.400 pesos.

Los cambios que se han registrado han sido los siguientes:

¿Imprevisto? Así cerró el precio del dólar en Colombia hoy 8 de julio de 2026
RELACIONADO

¿Imprevisto? Así cerró el precio del dólar en Colombia hoy 8 de julio de 2026

  • Lunes 6 de julio de 2026: 3.334,93 pesos.
  • Martes 7 de julio de 2026: 3.350,68 pesos.
  • Miércoles 8 de julio de 2026: 3.335,50 pesos.
  • Jueves 9 de julio de 2026: 3.339,65 pesos.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Ojo: este viernes 10 de julio vence el plazo para pagar el impuesto predial en Bogotá sin intereses

Dólar

Dólar en Colombia hoy, 9 de julio de 2026: se cotizó en niveles que no se veían desde 2020

Ministerio de Minas y Energía

Minenergía alerta por suspensión del empalme y advierte riesgos para la seguridad energética

Otras Noticias

Mundial de fútbol

Francia le ganó 2-0 a Marruecos y es el primer semifinalista del Mundial 2026: reviva los GOLAZOS

El primer partido de los cuartos de final se jugó en el Estadio Boston, en Estados Unidos.

Gobierno Nacional

Gobierno permitirá que personas trans y no binarias cambien gratis el sexo registrado en su cédula

El nuevo decreto incorpora oficialmente las categorías No Binario y Transgénero en los documentos de identidad.

Venezuela

¿Cómo seguir ayudando a las víctimas del terremoto en Venezuela que deja miles de muertos?

EPS

Diferentes sectores reaccionaron a los estados financieros de la Nueva EPS

Epa Colombia

“Es inhumano”: Yina Calderón habló sobre el presunto embarazo de la Epa Colombia