Luto en el deporte: Falleció el máximo ganador histórico de la Vuelta a Colombia

El deporte nacional se viste de luto. Este jueves se confirmó el fallecimiento de Rafael Antonio Niño Munévar, considerado de forma unánime como una de las máximas leyendas y de los corredores más importantes en toda la historia del ciclismo colombiano.

El icónico exdeportista boyacense, conocido cariñosamente por la afición como 'El Niño de Cucaita', dejó este mundo a los 76 años de edad en la ciudad de Tunja, tras batallar durante los últimos meses con complicaciones de salud derivadas de una afección pulmonar.

La Federación Colombiana de Ciclismo (Fedeciclismo) fue una de las primeras instituciones en manifestar su profundo pesar ante la pérdida de este titán de las bielas.

A través de un emotivo comunicado, el Comité Ejecutivo de la entidad lamentó la partida de quien no solo marcó una época dorada en las carreteras del país, sino que además configuró un legado que hoy en día, más de cuatro décadas después de su retiro, continúa siendo inalcanzable para las nuevas generaciones.

Un récord histórico e imbatible

Nacido el 11 de diciembre de 1949 en el municipio de Cucaita, Boyacá, Rafael Antonio Niño irrumpió con fuerza descomunal en el panorama deportivo en 1970. Ese año se coronó campeón de la Vuelta de la Juventud y, meses más tarde, con apenas 20 años de edad, sorprendió al país al ganar la Vuelta a Colombia en su debut absoluto. Ese triunfo cimentó el inicio de una era de dominio sin precedentes.

A lo largo de su trayectoria profesional, Niño se consolidó como el ciclista más exitoso en las dos competencias por etapas más importantes del calendario nacional. En total, conquistó seis ediciones de la Vuelta a Colombia (1970, 1973, 1975, 1977, 1978 y 1980), un récord absoluto que se mantiene vigente como la marca más alta en la historia de la competición.

Asimismo, se adjudicó el Clásico RCN en cinco oportunidades, demostrando una regularidad asombrosa y unas condiciones físicas excepcionales tanto en la alta montaña como en las pruebas contrarreloj.

Pionero en las carreteras de Europa

Más allá de sus incontables glorias en territorio latinoamericano, 'El Niño de Cucaita' fue uno de los grandes pioneros que abrió las puertas de Europa para los escarabajos colombianos. En la temporada de 1974, cruzó el océano para disputar el Giro de Italia integrando las filas del equipo Jolly Ceramica, en una época donde competir al máximo nivel internacional era una auténtica odisea para los atletas nacionales.

Tras colgar la bicicleta de manera definitiva en el año 1982, Niño continuó ligado firmemente a su pasión. Se desempeñó como un exitoso director técnico en diferentes escuadras profesionales (como los conjuntos de Boyacá y el equipo Ebsa) y dedicó gran parte de su vida a la formación y mentoría de jóvenes talentos que soñaban con seguir sus pasos.