Se confirmó una muy mala noticia para Independiente Santa Fe en el cierre de los cuadrangulares: ¿qué pasó?

Independiente Santa Fe, que perdió en la fecha cuatro de los cuadrangulares de la Liga BetPlay I 2025 vs. Atlético Nacional, todavía tiene posibilidades de llegar a la final.

Los 'cardenales', que son dirigidos por Jorge Bava, tienen seis puntos y son segundos del grupo B. Pues, aunque Millonarios suma las mismas unidades, cuenta con el punto invisible.

El próximo partido de Independiente Santa Fe será el lunes 16 de junio, a las 6:20 de la tarde, vs. Once Caldas, en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Sin embargo, el 'león capitalino' no podrá tener a uno de sus jugadores más desequilibrantes. ¿De quién se trata?

Independiente Santa Fe no tendrá a Harold Santiago Mosquera para el partido vs. Once Caldas por la fecha 5 de los cuadrangulares

En el partido vs. Atlético Nacional, en la cuarta fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay I 2025, Harold Santiago Mosquera se lesionó y no pudo salir a disputar el segundo tiempo.

El habilidoso jugador de Independiente Santa Fe confirmó en la zona mixta que presentó un problema en los aductores y que el cuerpo médico ya le confirmó que no le alcanza para estar convocado vs. Once Caldas.

Además, también precisó que su tiempo de incapacidad se determinará a partir de los resultados que muestren los exámenes que le realizaron el sábado 14 de junio.

Es importante recordar que en Independiente Santa Fe también están lesionados Alexis Zapata, Ángelo Rodríguez e Iván Scarpeta, que parece que no podrá jugar más en esta Liga BetPlay.

Estos son los números de Harold Santiago Mosquera con Independiente Santa Fe durante la presente Liga BetPlay I 2025

Harold Santiago Mosquera, que es uno de los habituales titulares de Jorge Bava en Independiente Santa Fe, ha disputado 19 partidos en la presente Liga BetPlay I 2025.

Por ahora, el extremo no ha anotado goles, pero sí ha realizado cinco asistencias (vs. Pereira, Envigado y Millonarios).