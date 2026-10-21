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Se define el primer descenso en la Liga BetPlay: cuentas tras victoria de Cúcuta ante Nacional

Cúcuta Deportivo tomó ventaja en la lucha por la permanencia y podría sentenciar la caída del primer equipo en 2026.

FOTO: Cúcuta Deportivo

Ángel Ballén

octubre 21 de 2026
03:51 p. m.
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Boyacá Chicó quedó al borde del descenso a la segunda división del fútbol colombiano tras perder 2-0 frente a Deportivo Pereira este martes. La derrota, sumada al triunfo de Cúcuta Deportivo contra Atlético Nacional, redujo al mínimo las posibilidades del equipo dirigido por John Jaime Gómez de mantenerse en la Liga BetPlay.

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El conjunto boyacense ocupa el puesto 19 de la tabla del descenso, con un promedio de 0,8829 puntos por partido. Aunque todavía conserva una opción matemática para evitar la caída, necesita una combinación de resultados muy específica en las cinco jornadas que le quedan para terminar el año.

¿Qué necesita Boyacá Chicó para evitar el descenso a la B?

La única combinación que mantendría con vida a Boyacá Chicó consiste en ganar los cinco partidos que le restan y esperar que Cúcuta Deportivo no consiga más puntos. De acuerdo con las cifras publicadas por El Tiempo, ese escenario permitiría al equipo de Tunja alcanzar un promedio de 0,9741, ligeramente superior al 0,9737 que tendría Cúcuta en las condiciones planteadas.

El margen de error es inexistente. Boyacá Chicó dispone de 15 puntos en disputa, pero ya no tiene posibilidades de alcanzar a Alianza FC ni a Internacional de Bogotá, clubes que lo aventajan por 25 y 26 puntos, respectivamente.

La situación también depende de lo que ocurra con Cúcuta Deportivo, que venció 1-0 a Atlético Nacional en el estadio General Santander. El gol de Dayan David Pérez, al minuto 18, le permitió al equipo nortesantandereano llegar a 37 puntos en 33 partidos y mejorar su promedio a 1,1212, con lo que tomó distancia frente a sus rivales directos por la permanencia.

El próximo compromiso será determinante para el cuadro boyacense. Boyacá Chicó recibirá a Atlético Bucaramanga en el estadio La Independencia de Tunja y necesita ganar para mantener abierta su opción de salvación. Una derrota podría confirmar su descenso, o un triunfo de Cúcuta este fin de semana ante América de Cali.

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