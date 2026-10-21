Invima prohíbe 14 suplementos para la diabetes, las articulaciones y otros usos

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una nueva alerta sanitaria por la comercialización de 14 suplementos dietarios sin registro sanitario en Colombia. Según la entidad, ninguno de estos productos cuenta con autorización para ser comercializado en el país, por lo que representa un riesgo potencial para la salud de los consumidores.

La advertencia, identificada como Alerta Sanitaria No. 331-2026 del 20 de octubre de 2026, se originó a partir de una denuncia. Tras revisar su base de datos, el Invima confirmó que no ha otorgado registros sanitarios para los productos señalados.

La entidad también precisó que estos artículos no están autorizados como suplementos dietarios, medicamentos, productos fitoterapéuticos ni productos homeopáticos en ninguna modalidad. Por esta razón, los clasificó como productos fraudulentos, de acuerdo con la definición establecida en el artículo 2 del Decreto 3249 de 2006.

¿Cuáles son los 14 suplementos dietarios sin registro sanitario que alerta el Invima?

Los productos incluidos en la alerta sanitaria son los siguientes:

MAGNESIUM L-THREONATE

GLYCONORM

DIABETNA

CALCITRIN GOLD

FLEX – A

CARDITONE

PROSTATOF

MOOVIX

CRYSTALIX

ARTERITONE

VIVALIS

HIPERTÓNICA

ARTICA

ARTRALON

El Invima advirtió que la ausencia de registro sanitario impide garantizar la calidad, seguridad y eficacia de estos productos. Además, señaló que se desconoce su composición real, su trazabilidad y las condiciones en las que fueron almacenados y transportados.

La entidad también alertó sobre las propiedades no autorizadas que pueden atribuirse a este tipo de artículos, pues podrían generar expectativas falsas sobre su naturaleza, origen, composición o calidad. Por ello, recomendó no adquirirlos ni utilizarlos.

¿Qué debe hacer si está consumiendo alguno de estos suplementos dietarios?

La principal recomendación del Invima es suspender inmediatamente el consumo de cualquiera de los 14 productos incluidos en la alerta sanitaria. Quienes hayan experimentado algún evento adverso que pudiera estar relacionado con su uso deben reportarlo a través del formulario de notificación de eventos adversos o del correo electrónico invimafv@invima.gov.co.

Para prevenir riesgos, la entidad aconseja verificar el registro sanitario antes de comprar cualquier suplemento dietario, medicamento o producto fitoterapéutico. La consulta puede realizarse en la herramienta oficial de Consulta de Registros Sanitarios del Invima, mediante una búsqueda por nombre del producto, número de registro o principio activo, según corresponda.