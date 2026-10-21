Médicos confirman que el papa León XIV no necesita tratamiento adicional tras cirugía

El Vaticano informó este miércoles 21 de octubre que de acuerdo a análisis médicos, el papa León XIV no necesitará más terapia después de someterse a una cirugía de cáncer de pulmón la semana pasada.

El pontífice, de 71 años, fue sometido a una cirugía el lóbulo inferior de su pulmón derecho el 13 de octubre en el Hospital Gemelli donde le diagnosticaron adenocarcinoma de pulmón.

León XIV fue dado de alta del hospital el sábado y gradualmente está retomando sus actividades, incluso, realizó la audiencia semanal en la Plaza de San Pedro.

"No necesita tratamiento adicional"

Los médicos del papa indicaron que el tumor que le fue extirpado el 13 de octubre era un adenocarcinoma de pulmón y que la enfermedad estaba localizada.

"Se recibieron los resultados definitivos de los análisis histológicos y de los estudios de biología molecular realizados sobre el material extraído durante la intervención quirúrgica al santo padre (...) Una evaluación oncológica posterior confirmó que no es necesario ningún tratamiento adicional".