¿Se va Alfredo Arias del Deportivo Cali? Esto respondieron desde las directivas

Deportivo Cali llegó a la última fecha del todos contra todos de la Liga BetPlay sin opciones de clasificarse a las fases finales del campeonato. La derrota en la fecha 19 ante Independiente Santa Fe en el estadio de Palmaseca fue lapidaria para el cuadro 'azucarero'.

El equipo jugará su último partido del primer semestre de 2025 ante Once Caldas en Manizales y comenzará la planificación de la segunda parte del campeonato y el inicio de la Copa BetPlay, esperando que los resultados sean diferentes. Sin embargo, podrían presentarse cambios importantes.

¿Qué pasara con Alfredo Arias?

El principal señalado es el técnico Alfredo Arias, quien logró salvar al equipo caleño del descenso el semestre pasado, pero que tras armar la nómina y preparar el semestre, solo logró cosechar 24 puntos de 57 en juego.

El presidente del Deportivo Cali, Humberto Arias, habló con Antena 2 de RCN Radio Cali, donde fue consultado por la continuidad del estratega uruguayo, a lo que comentó que es una decisión que todavía no se ha tomado.

"Ahora nos reuniremos y con cabeza fría se tomarán decisiones. No fue bueno el semestre para el Deportivo Cali, para mí fue un fracaso porque el Cali debía clasificarse y no hay excusa para eso. La obligación era clasificar a los ocho y no se hizo. Hay que revisar", comentó el directivo.

¿Qué dijo Alfredo Arias sobre su continuidad en Deportivo Cali?

En la rueda de prensa posterior al mencionado juego frente a Santa Fe, el técnico Arias fue consultado sobre su continuidad y sobre si evaluará dar un paso al costado, a lo que comentó que es una decisión que se tomará con los directivos.

"¿Qué puedo esperar para la semana que viene? De hacer suposiciones de si sigo o no sigo, eso no depende de mí", comentó Arias.