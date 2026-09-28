Otro técnico 'descabezado' en lo que va de la Liga Betplay: club hizo oficial la decisión

El fútbol colombiano vivió este lunes 28 de septiembre una nueva despedida del banquillo técnico. A través de un comunicado oficial emitido desde la ciudad de Ibagué con fecha del 28 de septiembre de 2026, el Club Deportes Tolima confirmó oficialmente la salida del profesor Sebastián Oliveros de la dirección técnica del plantel profesional.

La salida de Sebastián Oliveros marca el cierre de un ciclo en el banquillo vinotinto y oro. En el comunicado difundido por la institución a su afición, a los medios de comunicación y a la opinión pública, la directiva del conjunto tolimense expresó su agradecimiento formal al estratega saliente, extendiéndole a él y a todo su grupo de trabajo los mejores deseos en los futuros retos profesionales que decidan emprender en su carrera.

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Sin embargo, en el fútbol los tiempos de pausa son breves y la exigencia del campeonato no da espera. Por esta razón, la directiva del club aprovechó el mismo pronunciamiento para despejar cualquier incógnita sobre el futuro inmediato del equipo, oficializando la llegada de un cuerpo técnico de categoría comprobada que buscará imprimirle un nuevo aire competitivo a la denominada "Tribu Pijao".

¿Quién será el nuevo DT de Tolima?

Tras la salida de Oliveros, se confirmó que Luis Fernando Suárez será su nuevo timonel. El experimentado técnico arriba acompañado por un grupo de colaboradores de su entera confianza que integrarán la estructura técnica del equipo profesional.

El proyecto deportivo contará con el concurso de Iván Niño en calidad de preparador físico, Fabián Torres como asistente técnico, y la incorporación del profesor Henry Rojas, quien asumirá también las funciones de asistente técnico del plantel principal.

Desde la cúpula dirigencial del club se ha enviado un mensaje de optimismo y respaldo absoluto a este nuevo cuerpo técnico, dándoles una calurosa bienvenida y resaltando que su llegada representa la punta de lanza para reconducir el camino competitivo del equipo en lo que resta de la temporada.

La afición, por su parte, se encuentra a la expectativa de ver el impacto inmediato que este cambio de mando generará en el planteamiento táctico, el rendimiento colectivo de los jugadores y los resultados en la tabla de posiciones, donde el Deportes Tolima históricamente está obligado a ser protagonista de primer orden.